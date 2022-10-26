Про це йдеться у звіті ISW.

Так, президент Росії Володимир Путін 25 жовтня провів засідання координаційної ради, на якому мер Москви Сергій Собянін заявив про необхідність введення додаткових заходів безпеки в прикордонних областях.

Путін також зазначив, що російському уряду необхідно працювати у високому темпі та відповідно до надзвичайно реалістичної оцінки ситуації з національною безпекою. А Собянін додав, що російські чиновники проводять планові заходи безпеки на всій території РФ.

"Ці коментарі вказують на те, що Кремль має намір використати нещодавні оголошення воєнного стану, щоб полегшити мобілізацію та військові зусилля, які відбуваються в Російській Федерації", - наголошують аналітики.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

22 вересня стало відомо, що у закритому пункті указу президента Росії Володимира Путіна йдеться про мобілізацію до одного мільйона людей.

Від оголошення мобілізації з Росії виїхали близько 700 тис. осіб. У цей перелік входять як ті, що залишили країну з туристичною метою, так і ті, що втекли від мобілізації.

У ГУР зазначили, що ще у травні РФ розпочала приховану мобілізацію росіян.

Аналітики вважають, що оголошуючи про завершення мобілізації "приблизно через 2 тижні", Володимир Путін, ймовірно, хоче звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову, який розпочнеться у Росії 1 листопада.

Також українська розвідка розповідає, що попри публічні заяви мера Москви Сергія Собяніна про завершення "часткової мобілізації", продовжується вручення повісток за місцем проживання та роботи.

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