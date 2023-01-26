IT-компанія придбала морський дрон "Збирач сміття"

Про це інформує пресслужба ініціативи UNITED24.

Морський дрон поповнив український флот.

"IT-компанія Trinetix вирішила подбати про чистоту Чорного та Азовського морів. За місяць її працівники зібрали 10 мільйонів гривень на морський дрон, який очистить наші акваторії від російських "бляшанок", - йдеться у повідомленні.

Перший у 2023 році іменний човен назвали Garbage collector - Збирач сміття.

Безпілотні надводні апарати багатопрофільного призначення - унікальна українська розробка. Нині необхідно створити флот зі ста човнів. Їх завдання захистити наші моря, аби кораблі з ракетами не виходили з бухт, також вони можуть оберігати торгові судна і підтримувати секретні місії.

"Дрони можуть брати участь у дальній розвідці, спостереженні за береговою активністю, супроводі та підтримці традиційного флоту, конвоюванні торгових суден, коригуванні ракетних уражень та артилерії, захистити наші пункти базування та протидіяти десантним операціям", - пояснюють у відомстві.

29 жовтня 2022 року сталася перша морська атака в історії. Українські безпілотні човни уразили три кораблі та флагман чорноморського флоту РФ "Адмірал Макаров".

Підтримати флот.

16 листопада в UNITED24 повідомили, що волонтер та блогер Ігор Лаченков разом з підписниками зібрав 40 млн грн на чотири морські дрони для ЗСУ. Для морських дронів обрали символічні імена нещодавно звільнених міст та тих населених пунктів, які ще тільки чекають на деокупацію. Дрони назвали Херсон, Севастополь, Маріуполь та Бахмут.

19 листопада 2022 року литовці в рамках оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи щодо створення флоту морських безпілотників зібрали 250 тисяч доларів на другий морський дрон для України.

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