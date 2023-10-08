Італія й надалі підтримуватиме Україну, але допомога не може бути необмеженою, - міноборони Італії
Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто підтвердив позицію уряду: підтримка Києва не викликає жодних сумнівів, але чим довше триває конфлікт, тим складніше забезпечувати військову техніку
Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю Fanpage.
"Італійська підтримка завжди була переконливою з політичної точки зору, але вона ніколи не була необмеженою з точки зору можливостей надання допомоги. З технічної точки зору це обмеження кількості, тоді як на рівні політичних рішень нічого не змінилося", - зазначив міністр.
Італія готова допомагати Україні, але без виснаження власних оборонних запасів. Такою є позиція уряду.
Зокрема, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив занепокоєння з приводу загострення ситуації на фронті.
"Ми є свідками неможливості вирішення конфлікту на місцях. Тому ми продовжуємо допомагати тим, хто має рацію, але кожного дня аналізуємо більш плідну тактику, щоб побудувати плани діалогу, досягти миру і почати відбудовувати захоплену і зруйновану територію", - пояснив він.
Однак, чи буде восьмий пакет допомоги, поки що не зрозуміло: намір скласти його є, про що вже заявив Антоніо Таяні, але те, що італійський уряд готовий надати, може бути дуже далеким від побажань Києва.
- Напередодні, Італія підписала з Україною угоду про спільне відновлення знищеного під час атаки росіян на Одесу 23 липня Спасо-Преображенського собору в центрі міста.
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