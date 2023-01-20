Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки голови Нацполіції

Про це повідомили на сайті Національної поліції України.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив сьогодні, 20 січня. Тож відсьогодні начальник ГУ Нацполіції України в місті Києві Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки голови Національної поліції України.

Іван Михайлович Вигівський - генерал поліції 3-го рангу. Народився 26 березня 1980 року в Житомирській області. З 11 серпня 2021 року був начальником Головного управління Національної поліції у місті Києві.

18 січня поблизу дитячого садочка у Броварах впав гвинтокрил, унаслідок чого загинуло 14 людей, серед яких – керівництво Міністерства внутрішніх справ України, зокрема міністр Денис Монастирський.

Відповідно до рішення уряду, 18 січня голова Нацполіції Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ – голови Національної поліції України й одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ України.

У суботу, 21 січня, в Українському домі попрощаються із загиблим у Броварах керівництвом МВС

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