Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки голови Нацполіції
Начальник Київського управління Нацполіції Іван Вигівський стане тимчасовим виконувачем обов’язків голови Національної поліції
Про це повідомили на сайті Національної поліції України.
Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив сьогодні, 20 січня. Тож відсьогодні начальник ГУ Нацполіції України в місті Києві Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки голови Національної поліції України.
Іван Михайлович Вигівський - генерал поліції 3-го рангу. Народився 26 березня 1980 року в Житомирській області. З 11 серпня 2021 року був начальником Головного управління Національної поліції у місті Києві.
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