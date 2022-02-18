Із ОРДЛО евакуюють лише жителів із паспортами РФ, а чоловіків призовного віку не випускають, - Східна правозахисна група

Про це повідомляє Східна правозахисна група у Telegram.



"Списки на евакуацію було складено напередодні. Наразі журналісти РФ, які працюють в ОРДЛО, вже монтують сюжети з відео про евакуацію місцевого населення", - йдеться у повідомленні.



Відомо, що зараз евакуюють дітей та людей похилого віку із закладів соціального типу (дитячі будинки та будинки для людей похилого віку).



Крім того, зазначено, що чоловіків призовного віку не випускають. Евакуюють та пропускають через кордон ОРДЛО та РФ жителів ОРДЛО з паспортами РФ. Іншим проїзд заборонено.



Також російські ЗМІ повідомляють, що ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник підписав указ, згідно з яким на строковий військовий облік почнуть ставити осіб, які народилися в 2005 році і раніше. Таким чином, в терміновому порядку на облік почнуть ставити з 17 років.



"Комісіям доручаю провести заходи щодо первісної постановки на військовий облік громадян 2005 року народження з 01.01.2022 по 31.03.2022", - йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, що 18 лютого очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія нічого не знає про евакуцію жителів ОРДЛО до Ростовської області.

Окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО.

18 лютого губернатор Ростовської області Василь Голубєв звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням надати області екстрену допомогу лінією федерального центру у зв'язку з непередбаченим великим напливом біженців.