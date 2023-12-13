Із села на Чернігівщині, розташованого за 2 км від кордону з РФ, евакуювали родину з 6 дітьми

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що правоохоронці допомогли матері з шістьма маленькими дітками віком від 2 місяців до 11 років переїхати у безпечне місце.

Попри те, що село розташоване за 2 км від російського кордону й перебуває під постійними обстрілами, жінка довго не наважувалася на евакуацію, однак поліцейські її переконали.

Стверджується, що в новому помешканні родину забезпечили достатньою кількістю спальних місць і дровами для обігріву приміщення.

Що відомо про евакуацію з прифронтових регіонів

У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.

27 жовтня Рада оборони Харківської області прийняла рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з Куп'янського району. "На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами", - заявив Синєгубов. Евакуації підлягають сім'ї з дітьми з населених пунктів: с. Кіндрашівка, с. Тищенківка, м. Куп'янськ, смт Куп'янськ-Вузловий, смт Ківшарівка, с. Глушківка, с. Колісниківка, с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Подоли.

29 листопада голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що з трьох громад на Харківщині евакуювали всіх дітей.

Однак 12 грудня стало відомо, що на Харківщині можуть оголосити евакуацію ще з кількох громад.

Водночас триває евакуація із прифронтової зони Донеччини. Станом на кінець листопада до безпечних регіонів перемістилися більш ніж 97 тисяч громадян. Серед них – понад 12,5 тисяч дітей і більш як 4,5 тисячі маломобільних.