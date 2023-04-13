Із села на Донеччині евакуювали останню дитину: 12-річний хлопчик близько пів року жив у підвалі
Станом на 13 квітня у селі Максимільянівка Донецької області евакуювали останню дитину. 12-річний хлопчик близько пів року жив у підвалі
Про це інформує Національна поліція України.
"Екіпаж "Білий Янгол" евакуював з села Максимільянівка Мар'їнської громади останню дитину", - пише пресслужба.
12-річний хлопчик близько пів року жив у підвалі.
Також за один день правоохоронці вивезли з Красногорівки п'ятьох дітлахів.
Нині діти разом із батьками перебувають у безпечному місці.
"На Донеччині триває операція з порятунку дітей із найбільш небезпечних населених пунктів", - додають у відомстві.
Нагадаємо, 12 квітня із селища Козацьке Херсонської області також евакуйовані всі сім'ї з дітьми.
У селі Веселе, яке найбільше обстрілюють російські війська, залишаються 14 дітей, батьки яких відмовляються виїжджати.
- 7 березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зони бойових дій. Поки що вивозять лише з Бахмута.
- Примусову евакуацію із зони бойових дій можуть запровадити в 12 громадах Донеччини і ще в одній – частково, із сіл, що безпосередньо межують із лінією фронту.
- З 24 лютого 2022 року до 12 квітня 2023 року з Донецької області на територію України виїхало понад мільйон мирних жителів.
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