Про це інформує Національна поліція України.

"Екіпаж "Білий Янгол" евакуював з села Максимільянівка Мар'їнської громади останню дитину", - пише пресслужба.

12-річний хлопчик близько пів року жив у підвалі.

Також за один день правоохоронці вивезли з Красногорівки п'ятьох дітлахів.

Нині діти разом із батьками перебувають у безпечному місці.

"На Донеччині триває операція з порятунку дітей із найбільш небезпечних населених пунктів", - додають у відомстві.

Нагадаємо, 12 квітня із селища Козацьке Херсонської області також евакуйовані всі сім'ї з дітьми.

У селі Веселе, яке найбільше обстрілюють російські війська, залишаються 14 дітей, батьки яких відмовляються виїжджати.