Із суддівських записок стало відомо, в яких раундах Усик відібрав перемогу в Джошуа
Український боксер Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа, завдяки тому, що виграв три вирішальних раунди бою
Про це повідомляє Daiy Mail.
За підсумками 12 раундів поєдинку британський суддя Стів Грей віддав перемогу Олександру Усику – 115:113. Рахунок на картці українця Віктора Фесечка - 116:112 на користь його співвітчизника. Американець Глен Фельдман побачив перевагу британця - 115:113.
Таким чином, Усик після дев'яти раундів вигравав на картках двох з трьох суддів.
Вирішальним стало рішення Грея, який зарахував на користь українця три заключні трихвилинки.
Усик захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Джошуа.
- 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Після перемоги Усик заявив, що присвячує свій тріумф ЗСУ та всій Україні.
- За даними CompuBox Усик перевершив Джошуа за кількістю ударів у переможному поєдинку.
- Ентоні Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси українця за межі рингу та не стримав сліз на пресконференції.
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