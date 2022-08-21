Про це повідомляє Daiy Mail.

За підсумками 12 раундів поєдинку британський суддя Стів Грей віддав перемогу Олександру Усику – 115:113. Рахунок на картці українця Віктора Фесечка - 116:112 на користь його співвітчизника. Американець Глен Фельдман побачив перевагу британця - 115:113.

Таким чином, Усик після дев'яти раундів вигравав на картках двох з трьох суддів.

Вирішальним стало рішення Грея, який зарахував на користь українця три заключні трихвилинки.

Усик захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Джошуа.

21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Після перемоги Усик заявив, що присвячує свій тріумф ЗСУ та всій Україні.

За даними CompuBox Усик перевершив Джошуа за кількістю ударів у переможному поєдинку.

Ентоні Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси українця за межі рингу та не стримав сліз на пресконференції.

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