Із Сумщини за два дні було евакуйовано понад 60 тис. людей, з Київщини за 9 березня вдалося вивезти близько 20 тисяч, - Верещук

Про евакуацію людей вона розповіла у своєму відеозверненні.



З Сум, Тростянця, Краснопілля до Полтави вдалося евакуювати понад 60 тис. людей. Це жінки, діти. маломобільні та люди похилого віку.



За даними МВС, 10 березня із Сум виїхали 2664 автомобілі, 54 — автобуси. Рятувальники упродовж дня надавали допомогу громадянам, які хотіли виїхати.



Нагадаємо, Росіяни нанесли авіаудар по Ізюму під час евакуації мирних жителів.

З Енергодара скасували евакуацію на власному транспорті.