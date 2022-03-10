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Головна війна з Росією Із Сумщини за два дні було евакуйовано понад 60 тис. людей, з Київщини за 9 березня вдалося вивезти близько 20 тисяч, - Верещук

Із Сумщини за два дні було евакуйовано понад 60 тис. людей, з Київщини за 9 березня вдалося вивезти близько 20 тисяч, - Верещук

10 березня, 2022 четвер
20:08
війна з Росією

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про перші результати роботи гуманітарних коридорів

Про евакуацію людей вона розповіла у своєму відеозверненні.

З Сум, Тростянця, Краснопілля до Полтави вдалося евакуювати понад 60 тис. людей. Це жінки, діти. маломобільні та люди похилого віку.

За даними МВС, 10 березня із Сум виїхали 2664 автомобілі, 54 — автобуси. Рятувальники упродовж дня надавали допомогу громадянам, які хотіли виїхати.
 


З міста Ізюм евакуювали близько 3 тис. людей. Також в місто доправили більше 100 тонн допомоги. Це вода, продукти, медикаменти.

З Бучі, Ірпеня, Ворзеля, Гостомеля до Києва за минулу добу, 9 березня, вдалося вивезти близько 20 тис. людей. Зокрема з Ворзеля вдалося евакуювати 52 дитини з "Будинку малятка" та 55 жінок з пологового. Евакуація триває.

В Енергодар доставили близько 100 тонн допомоги.

З Волновахи до Покровська не вдалось відкрити гуманітарний коридор.

Найскладніша ситуація у Маріуполі.

"І найбільший наш біль, про який я не можу мовчати, я буду говорити щохвилини, щогодини, я буду звертатись до всього світу: "допоможіть Маріуполю". Там реальна гуманітарна катастрофа. Ми не змогли сьогодні знову відвезти туди навіть гуманітарний вантаж. Ні вода, ні медикаменти, ні продукти не потрапили до людей, які під тотальним обстрілом. Ось уже який день поспіль", - розповіла міністерка.

Також Ірина Верещук звернулась до лідерів країн та народів.

"Я вкотре хочу звернутися і вимагаю від лідерів. Ні, я вимагаю від народів, бо розумію, що саме польський народ, саме американський народ, британський народ, ті люди, які мають велике серце і щире бажання будувати новий світ за новими правилами, це має бути новий порядок до якого ми всі прагнемо, до якого прагне президент Зеленський. Допоможіть своїм владам, будь ласка, зробити так, щоб гуманітарні коридори в Україні запрацювали. Допоможіть своїм владам, будь ласка, зробити так, щоб небо над Україною було закрите", - сказала Ірина Верещук.
 
  • Нагадаємо, Росіяни нанесли авіаудар по Ізюму під час евакуації мирних жителів.
  • З Енергодара скасували евакуацію на власному транспорті.
 
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евакуація
новини України
Ірина Верещук
гумкоридор
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