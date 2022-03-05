Із Волновахи та навколишніх сіл вдалося евакуювати близько 400 людей, - голова Донецької ОВА

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Еспресо.TV.

"Близько 400 жителів Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати за сьогодні. Це ті люди, хто зміг напередодні дістатися населеного пункту, неподалік якого зупинилася колона евакуаційного транспорту", - написав Кириленко у телеграмі.



За його словами, планувалося евакуювати набагато більше громадян, однак необхідний для цього транспорт змушений був припинити рух, оскільки росіяни розпочали обстріл Волновахи – "просуватись туди було вкрай небезпечно".

"Зараз евакуйованих людей доставляють у безпечне місце", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук заявила, що попри домовленості з Червоним Хрестом, Росія обстріляла Волноваху, відтак евакуацію зірвано.

Також у зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжує обстріли в районі Маріуполя та його околиць, евакуація мирних мешканців переноситься.