Ізраїль атакував авіабазу в Сирії, яку використовували й росіяни
Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат в сирійській провінції Хомс. Її злітно-посадкова смуга останні три роки активно використовувались і розбудовувались російськими військовими
Про це передають у Reuters.
Зазначається, що Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат в сирійській провінції Хомс. В результаті удару двоє військових загинули, ще троє зазнали поранень.
Відомо, що під удар потрапила злітно-посадкова смуга авіабази, яку останнім часом використовували іранські військово-повітряні сили.
Крім того, в агентстві додають також і те, що злітно-посадкова смуга та підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків, останні три роки активно використовувались і розбудовувались російськими військовими.
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