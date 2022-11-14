Ізраїль атакував авіабазу в Сирії, яку використовували й росіяни

Про це передають у Reuters.

Зазначається, що Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат в сирійській провінції Хомс. В результаті удару двоє військових загинули, ще троє зазнали поранень.

Відомо, що під удар потрапила злітно-посадкова смуга авіабази, яку останнім часом використовували іранські військово-повітряні сили.

Крім того, в агентстві додають також і те, що злітно-посадкова смуга та підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків, останні три роки активно використовувались і розбудовувались російськими військовими.

5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС Ірану стверджував, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України.

6 листопада в Інституті вивчення війни припустили, що за постачання дронів-камікадзе Іран проситиме Росію про допомогу зі своєю ядерною програмою, використовуючи таким чином її залежність.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb