Про це повідомляє Reuters.

Стало відомо, що під час запеклих зіткнень на окупованому Західному березі річки Йордан у понеділок, 19 червня, ізраїльські спецназівці за підтримки військового вертольота вбили трьох палестинців, у тому числі підлітка. Також відомо про щонайменше 29 поранених.

У ЦАХАЛ заявили, що розпочали рейд на Дженін, щоб затримати палестинців, підозрюваних у збройних нападах.

Війська вступили у перестрілку з бойовиками, влучивши в кількох із них.

Згідно із заявою військового керівництва, гелікоптер ізраїльських спецпідрозділів під час зіткнення відкрив вогонь, одна з його машин була пошкоджена внаслідок вибуху. За попередніми даними, під час бойових дій поранено п'ятьох солдатів.

Також агентство заявило, що палестинське міністерство охорони здоров'я повідомило, що один із трьох загиблих палестинців - 15-річний підліток.

Про те, чи був хтось із них пов'язаний з палестинськими збройними угрупованнями, наразі не повідомляється.