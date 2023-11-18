Ізраїль розслідує сексуальне насильство ХАМАСу проти жінок
Ізраїль задокументовує випадки зґвалтувань під час атаки ХАМАСу 7 жовтня, використовуючи судово-медичні докази, відео, допити свідків та підозрюваних
Про це пише CNN.
Зазначається, що жінки та дівчата, яких спіймали бойовики ХАМАСу, піддавалися сексуальному жорстокому поводженню, а також фізичним тортурам і вбивствам.
"Ми ніколи не дізнаємося всього, що з ними сталося. Ми знаємо, що більшість жінок, які були зґвалтовані та зазнали сексуального насильства, також були вбиті", - заявив експерт із прав людини в Єврейському університеті Кочав Елкаям-Леві.
Офіцери зібрали понад 1000 заяв і понад 60 000 відеороликів, пов’язаних із нападами. Вони містять розповіді людей, які повідомили, що бачили зґвалтованих жінок. Натомість слідчі не мають свідчень від жертв, і неясно, чи вижили вони.
- Армія оборони Ізраїлю планує наступати та просуватися "всюди, де буде знайдено ХАМАС", включаючи південну частину Гази.
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