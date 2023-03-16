Ізраїль схвалив продаж Україні систем боротьби з дронами, - Axios

Про це пише Axios з посиланням на трьох ізраїльських і українських посадовців.

Видання зазначає, що це вперше з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли Ізраїль схвалив ліцензії на експорт оборонної продукції для можливого продажу в Україну.

До цього Ізраїль намагався не надавати військову допомогу Україні, побоюючись спричинити напруженість у відносинах з Росією та зашкодити власним безпековим інтересам у Сирії, поясняють журналісти.

Та після того, як Росія почала використовувати ударні безпілотники іранського виробництва, український уряд посилив свій тиск на Ізраїль щодо військової допомоги.

Українські посадовці переконують, що надання систем озброєння Україні відповідає інтересам Ізраїлю, оскільки Іран може вдосконалити свої безпілотники на основі досвіду російсько-української війни.

Ізраїльські міністри оборони та закордонних справ Йоавон Галлан і Елі Коен схвалили експортні ліценції в середині лютого, коли Ізраїль за наказом прем’єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу проводив перегляд своєї політики щодо війни, заявили ізраїльські та українські посадовці.

За словами ізраїльських джерел, цей розгляд завершено, але нових рішень не ухвалено. Ліцензії були схвалені для двох ізраїльських компаній — Elbit і Rafael, які розробляють системи боротьби з дронами.

Ізраїль пропонує купити Україні засоби електронної боротьби для блокування та збивання безпілотників, які мають радіус дії близько 25 миль і можуть розташовуватися поблизу електростанцій або інших критичних місць.

За словами ізраїльського посадовця, однією з причин, чому Ізраїль схвалив ліцензії, є, вочевидь, бажання побачити, як системи працюють проти іранських безпілотників.

Український чиновник повідомив Axios, що делегація Міністерства оборони України нещодавно відвідала Ізраїль, щоб подивитися презентацію систем боротьби з безпілотниками. Однак він підтвердив, що угода ще не підписана.

А втім, видання додає, що Міністерство оборони України вважає ці системи менш пріоритетними, адже Силам оборони в 75-90% випадках вдається перехоплювати безпілотники. Український посадовець підкреслив, що для України важливіші системи захисту від балістичних ракет.