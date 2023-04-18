Ізраїль зупинився під звуки сирен, щоб вшанувати пам'ять жертв Голокосту

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Сирена зупинила життя: пішоходи завмерли на місці, автобуси зупинилися на жвавих вулицях, автомобілі зупинилися на головних автомагістралях, а водії вийшли та стояли на дорозі, схиливши голови", - йдеться у повідомленні.

Одразу після сирени в музеї Голокосту "Яд Вашем" в Єрусалимі розпочалася офіційна державна церемонія вшанування Дня пам'яті мучеників і героїв Голокосту, де президент Ісаак Герцог, прем'єр-міністр Бенджамін Нетаньягу, спікер Кнесету Амір Охана, голова Верховного суду Естер Хают і кілька людей, які пережили Голокост, поклали вінки до пам'ятника на честь повстання у Варшавському гетто в 1943 році.

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Сотні менш масштабних церемоній вшанування жертв Голокосту відбудуться протягом дня в багатьох державних закладах країни.