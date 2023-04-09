В Ірані розглядають протести в Ізраїлі, як чудовий момент для вторгнення, - ексдепутат Кнесету Цінкер
Колишній депутат Кнесету Олександр Цінкер вважає, в Ірані можуть готувати вторгнення на територію Ізраїлю на тлі політичної нестабільності в країні
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Пройшло 14 тижнів після виборів та створення нового парламенту в Ізраїлі. Водночас по всьому Ізраїлю громадяни протестують проти судової реформи та влади. Коли читав іранську пресу, то звернув увагу на те, що вони розглядають протести в Ізраїлі, як ідеальний момент для вторгнення. В Ірані можуть планувати вторгнення в Ізраїль на тлі політичної нестабільності країни", - розповів Цінкер
Фото: Reuters
Політолог зауважив, що в Ізраїлі готові до будь-якого розвитку подій
"Зараз Іран, коштом своїх сателітів, випробовує Ізраїль на обороноздатність. В Ірані хочуть перевірити, як Ізраїль готовий і може відповісти на вторгнення Ірану. Однак, поки що, Ізраїль чудово відповідає на такі виклики та загрози", - додав він.
- У листопаді 2022-го Нетаньягу офіційно повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю: група партій, які підтримують експрем'єра Беньяміна Нетаньягу, отримала 64 мандати, а група фракцій, що становлять коаліцію - 51.
- 7 січня тисячі жителів Ізраїлю вийшли на акцію протесту в столиці, лунали гасла проти уряду прем'єр-міністра Нетаньягу. Після цього протести тривали й надалі: 11 березня відбулася акція, яку іменували "найбільшою в історії Ізраїлю", близько 500 тис. мітингувальників вимагали відкликання судової реформи.
- 24 березня на тлі протестів в Ізраїлі проти судової реформи уряд ухвалив закон, за яким прем'єр Нетаньягу може бути відсторонений лише через фізичну або розумову недієздатність.
- 25 березня очільник ізраїльського міністерства оборони Йоав Ґалант публічно висловився проти розпочатої урядом Беньяміна Нетаньягу судової реформи. Також цього дня на акції протесту в Тель-Авіві вийшли близько 200 тис. людей: жителі Ізраїлю вимагають скасування судової реформи прем'єра Нетаньягу.
- 26 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Ґаланта після того, як він виступив проти судової реформи.
- 27 березня головний аеропорт Ізраїлю Бен-Гуріон у Тель-Авіві у рамках страйку на тлі протестів проти судової реформи оголосив про призупинення всіх вильотів.
- 27 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вирішив відкласти до літа розгляд закону про судову реформу
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