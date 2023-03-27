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Найбільший аеропорт в Ізраїлі призупинив роботу через масові протести в країні

27 березня, 2023 понедiлок
13:02
Новини Протести Ізраїль

Головний аеропорт Ізраїлю Бен-Гуріон у Тель-Авіві у рамках страйку на тлі протестів проти судової реформи оголосив про призупинення всіх вильотів

Про це інформує CNN.

Видання пише, що цей страйк посилює тиск на прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. До нього закликала найбільша профспілка країни "Гістадрут". Також вона назвала страйк "історичним".

"Зупиніть цей судовий процес, поки не пізно", - сказав голова Всеізраїльської конфедерації профспілок Арнон Бар-Давид, звертаючись до Нетаньягу.

В аеропорту, який доєднався до страйку, повідомили, що рейси, які прибувають в країну, зможуть приземлитися за запланованим раніше графіком. Також там зазначили, що в понеділок у Бен-Гуріоні очікують близько 70 тис. пасажирів: половина з них приземлиться в аеропорту, а половина злетить.

Також до страйку доєднався найбільший порт Ізраїлю у місті Хайфа на півночі країни. Про це CNN повідомив представник порту Зохар Арнон.

"Наші працівники зупинилися. Вони все ще в порту в очікуванні розвитку подій", - сказав Арнон.

Крім того, про страйки оголосили велика мережа ізраїльських торгових центрів Azrieli Group і McDonald's. Вони призупинили свою роботу на підтримку протестів, зокрема McDonald's закрив усі свої ресторани в Ізраїлі.

  • У листопаді 2022-го Нетаньягу офіційно повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю: група партій, які підтримують експрем'єра Беньяміна Нетаньягу, отримала 64 мандати, а група фракцій, що становлять коаліцію - 51.
  • 7 січня тисячі жителів Ізраїлю вийшли на акцію протесту в столиці, лунали гасла проти уряду прем'єр-міністра Нетаньягу.
  • Після цього протести тривали й надалі: 11 березня відбулася акція, яку іменували "найбільшою в історії Ізраїлю", близько 500 тис. мітингувальників вимагали відкликання судової реформи.
  • 24 березня на тлі протестів в Ізраїлі проти судової реформи уряд ухвалив закон, за яким прем'єр Нетаньягу може бути відсторонений лише через фізичну або розумову недієздатність.
  • 25 березня очільник ізраїльського міністерства оборони Йоав Ґалант публічно висловився проти розпочатої урядом Беньяміна Нетаньягу судової реформи. Також цього дня на акції протесту в Тель-Авіві вийшли близько 200 тис. людей: жителі Ізраїлю вимагають скасування судової реформи прем'єра Нетаньягу.
  • 26 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Ґаланта після того, як він виступив проти судової реформи.
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