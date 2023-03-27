Найбільший аеропорт в Ізраїлі призупинив роботу через масові протести в країні

Про це інформує CNN.

Видання пише, що цей страйк посилює тиск на прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. До нього закликала найбільша профспілка країни "Гістадрут". Також вона назвала страйк "історичним".

"Зупиніть цей судовий процес, поки не пізно", - сказав голова Всеізраїльської конфедерації профспілок Арнон Бар-Давид, звертаючись до Нетаньягу.

В аеропорту, який доєднався до страйку, повідомили, що рейси, які прибувають в країну, зможуть приземлитися за запланованим раніше графіком. Також там зазначили, що в понеділок у Бен-Гуріоні очікують близько 70 тис. пасажирів: половина з них приземлиться в аеропорту, а половина злетить.

Також до страйку доєднався найбільший порт Ізраїлю у місті Хайфа на півночі країни. Про це CNN повідомив представник порту Зохар Арнон.

"Наші працівники зупинилися. Вони все ще в порту в очікуванні розвитку подій", - сказав Арнон.

Крім того, про страйки оголосили велика мережа ізраїльських торгових центрів Azrieli Group і McDonald's. Вони призупинили свою роботу на підтримку протестів, зокрема McDonald's закрив усі свої ресторани в Ізраїлі.