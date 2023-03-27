Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу вирішив відкласти розгляд судової реформи на літо

Про це інформує The Jerusalem Post.

Зазначають, що міністр юстиції Ярів Левін 27 березня заявив, що поважатиме будь-яке рішення Нетаньягу, зокрема рішення заморозити законодавчу пропозицію уряду про зміну судової реформи.

"Як член Лікуду, я поважаю будь-яке рішення, яке ухвалює прем'єр-міністр Нетаньяху щодо юридичних процесів судової реформи. Це робиться з розуміння того, що ситуація, в якій кожен робить те, що хоче, може призвести до падіння уряду і краху Лікуду", - наголосив Левін.

Він додав, що влада Ізраїлю повинна докласти зусиль, щоб стабілізувати уряд і коаліцію. Також він наголосив на важливості не припуститися помилки, як вже було зроблено під час повалення уряду колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Іцхака Шаміра.