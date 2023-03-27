Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу вирішив відкласти розгляд судової реформи на літо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вирішив відкласти до літа розгляд закону про судову реформу
Про це інформує The Jerusalem Post.
Зазначають, що міністр юстиції Ярів Левін 27 березня заявив, що поважатиме будь-яке рішення Нетаньягу, зокрема рішення заморозити законодавчу пропозицію уряду про зміну судової реформи.
"Як член Лікуду, я поважаю будь-яке рішення, яке ухвалює прем'єр-міністр Нетаньяху щодо юридичних процесів судової реформи. Це робиться з розуміння того, що ситуація, в якій кожен робить те, що хоче, може призвести до падіння уряду і краху Лікуду", - наголосив Левін.
Він додав, що влада Ізраїлю повинна докласти зусиль, щоб стабілізувати уряд і коаліцію. Також він наголосив на важливості не припуститися помилки, як вже було зроблено під час повалення уряду колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Іцхака Шаміра.
- У листопаді 2022-го Нетаньягу офіційно повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю: група партій, які підтримують експрем'єра Беньяміна Нетаньягу, отримала 64 мандати, а група фракцій, що становлять коаліцію - 51.
- 7 січня тисячі жителів Ізраїлю вийшли на акцію протесту в столиці, лунали гасла проти уряду прем'єр-міністра Нетаньягу. Після цього протести тривали й надалі: 11 березня відбулася акція, яку іменували "найбільшою в історії Ізраїлю", близько 500 тис. мітингувальників вимагали відкликання судової реформи.
- 24 березня на тлі протестів в Ізраїлі проти судової реформи уряд ухвалив закон, за яким прем'єр Нетаньягу може бути відсторонений лише через фізичну або розумову недієздатність.
- 25 березня очільник ізраїльського міністерства оборони Йоав Ґалант публічно висловився проти розпочатої урядом Беньяміна Нетаньягу судової реформи. Також цього дня на акції протесту в Тель-Авіві вийшли близько 200 тис. людей: жителі Ізраїлю вимагають скасування судової реформи прем'єра Нетаньягу.
- 26 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Ґаланта після того, як він виступив проти судової реформи.
- 27 березня головний аеропорт Ізраїлю Бен-Гуріон у Тель-Авіві у рамках страйку на тлі протестів проти судової реформи оголосив про призупинення всіх вильотів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.93
Купівля 37.93Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 40.39Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе