Ізраїльтяни спустошують полиці продуктових крамниць, - ЗМІ

Водночас надходять численні сигнали про те, що на полицях бракує харчів, а до кас стоять великі черги, передає "9 канал" (Ізраїль).

"Зважаючи на усе, це відбувається через те, що багато постачальників, що знаходяться в південному регіоні, включно із промзоно. Сдерота, сьогодні не діють, а народ активно закуповується основним "військовим" набором продуктів. Зокрема, покупці нарікають на дефіцит хліба, яєць, мінеральної води, овочів-фруктів, птиці. Неабияка частина цих товарів надходить у магазини з південного регіону", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, багато хто зауважує, що в супермаркетах сьогодні практично немає арабських працівників.