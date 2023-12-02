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Ізраїлю необхідно конкретизувати мету війни з ХАМАСом, - Макрон

2 грудня, 2023 субота
18:19
Світ Еммануель Макрон

Якщо Ізраїль має на меті "повне знищення ХАМАСу", то в такому випадку війна в секторі Гази здатна затягтися на десять років

Таку думку на пресконференції на полях кліматичного саміту COP28 у суботу, 2 грудня 2023 року, в Дубаї (ОАЕ) висловив французький президент Емманюель Макрон

Його слова наводить портал суспільного мовлення FranceInfo.

"Повне знищення ХАМАСу, що це таке? Хтось думає, що це можливо? Якщо це так, то війна триватиме десять років", - зазначив Макрон.

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Відповідно, як наголосив президент Франції, мета війни ізраїльським урядом має бути "конкретизована".

"Успішна боротьба з тероризмом - це не систематичні та постійні бомбардування", - додав при цьому Макрон.

  • 1 грудня ЦАХАЛ повідомив, що ХАМАС порушив оперативну паузу й вів вогонь по Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ відновив бойові дії проти ХАМАСу у секторі Гази.
Франція
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Емманюель Макрон
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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