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Кабачкова ікра з майонезом. Класичний рецепт
Кабачкова ікра - це відомий смаколик, знайомий нам з дитинства. Купуючи в магазині баночку усім відомої закуски, багато хто хоче повторити рецепт вдома. Ми знайшли для вас кращий рецепт кабачкової ікри, який допоможе вирушити в країну вашого дитинства. Готуємо разом на зиму для всієї родини. Смачного!
Інгредієнти для кабачкової ікри з майонезом:
- кабачки (без шкірки та насіння) - 3 кг
- цибуля - пів кілограма
- майонез - 250 г
- рослинна олія - 150 г
- томатна паста - 250 г
- цукор - 100 г
- сіль - 20 г
- перець чорний мелений (до смаку)
- один лавровий лист
Спосіб приготування кабачкової ікри з майонезом:
- миємо й чистимо кабачки
- зважуємо (щоб було 3 кг)
- нарізаємо кабачки на кубики
- чистимо цибулю й миємо
- нарізаємо цибулю на шматочки
- пропускаємо овочі через м'ясорубку
- перекладаємо овочеву масу в каструлю із товстим дном
- додаємо томатну пасту, олію, майонез
- доводимо суміш до кипіння
- помішуючи, варимо до випаровування рідини протягом однієї години
- приправляємо сіллю
- приправляємо меленим чорним перцем
- додаємо лавровий лист, цукор
- уварюємо на малому вогні ще близько двох годин
- орієнтуємося на консистенцію
- рідина повинна випаруватись
- готова ікра повинна вийти густою
- миємо банки для закривання ікри
- стерилізуємо їх в духовці
- розкладаємо свіжоприготовлену гарячу ікру в банки
- закатуємо кришками
- вкутуємо ковдрою до охолодження
- зберігайте готову кабачкову ікру з майонезом у прохолодному місці.
Смачного!
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