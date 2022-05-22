Кабмін приховує заповнену анкету на вступ до ЄС. Звертатимусь до правоохоронців, - нардеп Ар'єв
Віце-прем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відмовилася надати народному депутату Володимирв Ар'єву офіційно надані Україною керівництву ЄС відповіді з анкети країни-претендентки на вступ до Євросоюзу
Відповідні документи у неділю, 22 травня 2022 року, політик навів у себе на фейсбук-сторінці.
"Про що йдеться? Понад місяць тому я звернувся до віце-прем‘єрки з питань євроінтеграції надати мені копію відповідей уряду на опитувальник Єврокомісії, який надається країні перед отриманням статусу кандидата. Ця інформація не є закритою, але мені відмовили через формальні підстави", - зазначив Ар'єв.
9 травня уряд передав Євросоюзу другу частину опитувальника.
"Я зробив нове звернення до Кабміну з проханням надати відповіді. І знову відмова з формальних підстав", - продовжив Володимир Ар'єв.
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На його думку, ця відмова є "відверто незаконною".
"Запитувана мною інформація не носить секретного характеру. Навпаки. Тому, я буду звертатись до відповідних правоохоронних органів надати оцінку діям посадовців Кабміну", - наголосив нардеп.
"Абсолютно не розумію чому народні депутати не можуть ознайомитись з цими відповідями? Хіба є що приховувати? Я дуже хотів би, щоб по дорозі до Європейського Союзу посадовці не робили кроків, які можуть бути трактовані, що не відповідають базовим цінностям, означеним у Копенгагенській декларації. Саме тому, і вимагаю від влади законності і прозорості - основних європейських критеріїв", - підсумував народний депутат Ар'єв.
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