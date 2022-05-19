Країну, яка вимикає бандитським способом проукраїнські канали, до ЄС не візьмуть навіть кандидатом, - нардеп Княжицький

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми вдячні за те, що представники Заходу будуть допомагати нам робити відбудову країни, але в тому випадку, якщо кошти не будуть крастися. Якщо країна буде проводити реформи, які потрібні для вступу до Європейського Союзу й для вступу в НАТО. Нам потрібно там бути. Реформи - це також свобода слова. А коли у нас вимикають, без жодної причини, бандитським способом проукраїнські канали, то, очевидно, що такій країні ніхто грошей давати не буде й до Європейського Союзу навіть кандидатом таку країну ніхто не візьме. Відповідальність буде того дрібного чиновника, який там рубильник перемикав, а не того, хто телефоном давав йому вказівку, а це корупція", - наголосив Княжицький.

Також нардеп додав, що наша влада не готова до прозорості використання коштів, але це шанс для неї змінитися.

"Це великий шанс для неї змінитися й великий шанс змінитися для багатьох людей, котрі зараз, як і я в опозиції. Які теж мали свої недоліки коли працювали. Я не хочу сварити лише владу, але влада має взяти на себе ініціативу. Запропонувати опозиційним проукраїнськім політичним силам об’єднатися. Спільно створити уряд народної довіри та спільно контролювати разом із суспільством витрачання цих коштів. Робити разом реформи, тоді у нас буде успіх", - підсумував Княжицький.

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