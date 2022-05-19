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Головна війна з Росією Країну, яка вимикає бандитським способом проукраїнські канали, до ЄС не візьмуть навіть кандидатом, - нардеп Княжицький
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Країну, яка вимикає бандитським способом проукраїнські канали, до ЄС не візьмуть навіть кандидатом, - нардеп Княжицький

19 травня, 2022 четвер
09:38
війна з Росією Микола Княжицький

Депутат від "Євросолідарності" Микола Княжицький підкреслив, що представники Євросоюзу прямо наголосили, що відбудову України можна фінансувати лише в обмін на реформи

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми вдячні за те, що представники Заходу будуть допомагати нам робити відбудову країни, але в тому випадку, якщо кошти не будуть крастися. Якщо країна буде проводити реформи, які потрібні для вступу до Європейського Союзу й для вступу в НАТО. Нам потрібно там бути. Реформи - це також свобода слова. А коли у нас вимикають, без жодної причини, бандитським способом проукраїнські канали, то, очевидно, що такій країні ніхто грошей давати не буде й до Європейського Союзу навіть кандидатом таку країну ніхто не візьме. Відповідальність буде того дрібного чиновника, який там рубильник перемикав, а не того, хто телефоном давав йому вказівку, а це корупція", - наголосив Княжицький.

Також нардеп додав, що наша влада не готова до прозорості використання коштів, але це шанс для неї змінитися.

"Це великий шанс для неї змінитися й великий шанс змінитися для багатьох людей, котрі зараз, як і я в опозиції. Які теж мали свої недоліки коли працювали. Я не хочу сварити лише владу, але влада має взяти на себе ініціативу. Запропонувати опозиційним проукраїнськім політичним силам об’єднатися. Спільно створити уряд народної довіри та спільно контролювати разом із суспільством витрачання цих коштів. Робити разом реформи, тоді у нас буде успіх", - підсумував Княжицький.

Підписати петицію та підтримати телеканали можна за цим посиланням.

  • 4 квітня Концерн РРТ вимкнув мовлення Еспресо в цифровій мережі Т2.
  • 18 квітня на сайті Кабінету міністрів України зареєстровано петицію, в якій українці вимагають захистити свободу слова та повернути в український цифровий ефір телеканали "Еспресо", "5 канал" та "Прямий"
  • Олексій Гончаренко, народний депутат України зауважує на важливості інформаційного фронту та закликає підписати петицію, щоб повернути телеканал "Еспресо" в український цифровий ефір
  • Депутати від "Євросолідарності" Микола Княжицький, Софія Федина й Олег Синютка знайшли в Ковелі концерн РРТ, який вимкнув з етеру Еспресо, Прямий і 5 канал, і попросили негайно ввімкнути канали.
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