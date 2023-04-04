Кабмін провів кадрові ротації в міністерствах
У вівторок, 4 квітня, Кабінет Міністрів України затвердив кадрові зміни у декількох міністерствах, зокрема в МОН і Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості
Про це інформує постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабінетом Міністрів України заступником міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції призначено Євгена Кудрявця.
Наталія Запольська обійматиме посаду державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.
Заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації стане Сергій Захарін. З посади державного секретаря Міністерства освіти і науки Захаріна також сьогодні звільнено.
Ігоря Яременка пропонують на посаду заступника Державного секретаря КМУ, водночас його звільняють з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції.
Крім того, Кабмін звільняє з посади:
- заступника Міністра освіти і науки України Віру Рогову;
- державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Олену Спіріну;
- заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України Анатолія Куцевола.
Мельничук наголосив, що на Олександра Рябця тимчасово покладено виконання обов’язків заступника голови Національної служби здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- Також Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень під час засідання 30 березня.
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