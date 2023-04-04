Про це інформує постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінетом Міністрів України заступником міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції призначено Євгена Кудрявця.

Наталія Запольська обійматиме посаду державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації стане Сергій Захарін. З посади державного секретаря Міністерства освіти і науки Захаріна також сьогодні звільнено.

Ігоря Яременка пропонують на посаду заступника Державного секретаря КМУ, водночас його звільняють з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції.

Крім того, Кабмін звільняє з посади:

заступника Міністра освіти і науки України Віру Рогову;

державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Олену Спіріну;

заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України Анатолія Куцевола.

Мельничук наголосив, що на Олександра Рябця тимчасово покладено виконання обов’язків заступника голови Національної служби здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.