Кабмін провів кадрові ротації в МОН, МОЗ і Фонді держмайна
Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень під час засідання 30 березня
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук
Зокрема, Кабмін звільнив Андрія Вітренка з посади першого заступника міністра освіти і науки України, а відтак призначив його заступником міністра освіти і науки України.
Окрім того, Дениса Шугалія звільнили з посади заступника голови Фонду державного майна України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та призначили його першим заступником голови ФДМУ.
Також Кабмін звільнив:
Ірину Микичак із посади заступника міністра охорони здоров’я України.
Ярему Дуля – з посади заступника голови Державної служби України з питань праці.
- У вівторок, 28 березня, Кабмін звільнив трьох заступників міністрів
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