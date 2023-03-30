Кабмін провів кадрові ротації в МОН, МОЗ і Фонді держмайна

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук

Зокрема, Кабмін звільнив Андрія Вітренка з посади першого заступника міністра освіти і науки України, а відтак призначив його заступником міністра освіти і науки України.

Окрім того, Дениса Шугалія звільнили з посади заступника голови Фонду державного майна України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та призначили його першим заступником голови ФДМУ.

Також Кабмін звільнив:

Ірину Микичак із посади заступника міністра охорони здоров’я України.

Ярему Дуля – з посади заступника голови Державної служби України з питань праці.