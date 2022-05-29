Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.

"Запропоновані зміни до Митного кодексу надзвичайно важливі для українського бізнесу, зокрема, для пришвидшення проходження товарів через митний кордон та їх митного оформлення, що стало особливо гострою потребою під час війни після 24 лютого. Окрім того, такі зміни необхідні для забезпечення міжнародного застосування NCTS та подальшої гармонізації Митного кодексу України з Митним Кодексом ЄС", – вважає міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нині Україна вже завершує проходження тестування NCTS (Нова комп'ютеризована транзитна система) на відповідність Конвенції про спільний транзит. До кінця цього року наша країна має успішно пройти Оціночну місію та приєднатися до Конвенцій про процедуру спільного транзиту та про спрощення формальностей у торгівлі товарам.

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Законопроєкт визначає цілі подальшої виконання митного законодавства ЄС в Україні, а саме:

можливість застосування українськими підприємствами транзитних декларацій із використанням NCTS без оформлення додаткових документів у 36 країнах світу, що дозволить товарам швидше проходити через митні кордони;

розширення кількості підприємств, для яких стануть доступні спрощення, аналогічні європейським: з вимогами до фінансової стійкості, що мають статус АЕО (найвищий ступень довіри) та з можливістю використання комбінації спрощень без вимог до фінстійкості для підприємств без статусу АЕО та підприємств, що користуються NCTS;

запровадження європейської моделі попередніх рішень щодо класифікації та країни походження товарів (рішень щодо зобов'язальної інформації);

упровадження європейської системи прийняття рішень для надання авторизацій на спрощення та інших рішень за заявою підприємства (запровадження "права бути почутим" для зменшення спірних питань);

запровадження європейської практики гарантування сплати митних платежів з можливістю звільнення від гарантування для підприємств, що переміщують товари, а не лише товари за визначеним переліком (як елемент митного спрощення);

закладення основи для вибудовування партнерських відносин між митницею та бізнесом, аби пришвидшити митне оформлення.

Законопроєкт передали на розгляд до Верховної Ради України.

Україна та Польща підпишуть двосторонню угоду про спрощений перетин державного кордону.

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