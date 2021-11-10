Кабмін уклав список "небезпечних" порід собак: що робити власникам тварин

Перелік ухвалили на засіданні Кабміну 10 листопада, повідомляє Урядовий портал.



"Передбачається, що власники зазначених порід собак зобов'язані під час реєстрації або перереєстрації укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам", - йдеться у повідомленні.

До списку увійшли близько 100 порід, серед яких: бульдог, вівчарка, доберман, ротвейлер, акіта-іну та інші. Також "небезпечними" вважаються метиси усіх зазначених порід.







