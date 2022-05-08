Кабмін утворив делегацію для перемовин з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо 1,5 млрд доларів допомоги Україні
Українська делегація зустрінеться з представниками Міжнародного банку реконструкції, щоб обговорити 1,5 млрд дол. від Світового Банку для оплати роботи працівників бюджетної сфери
Про це заявили у пресслужбі Кабінету Міністрів України.
"7 травня Урядом було схвалено рішення про утворення делегації від України для участі у переговорах з представниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про фінансування Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що, у рамках проєкту, Україна отримає позику у розмірі 1,492 млрд дол. США.
Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету, якими забезпечували оплату праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери.
Українську делегацію очолить Міністр фінансів України Сергій Марченко.
- Нагадаємо, Україна отримала 495 млн євро від США, Норвегії та Австрії як грант Світового банку на відновлення економіки.
- Раніше Україна отримала грант на €88,5 млн від Світового банку.
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