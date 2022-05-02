Україна отримала 495 млн євро від США, Норвегії та Австрії як грант Світового банку на відновлення економіки
До державного бюджету України надійшов грант Світового банку у 495 млн євро від США, Норвегії та Австрії
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у "Фейсбук".
"Починаємо тиждень з позитивних новин на міжнародному фронті. До державного бюджету України надійшла чергова частина грантових коштів від донорів Світового Банку, в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України", – написаві він.
Йдеться про грант у 495 млн євро, який виділили США, Норвегія та Австрія.
"Найближчим часом готується залучення чергової грантової підтримки від США в обсязі 500 млн дол США", – додав Сергій Марченко.
- Нагадаємо, Україна отримала грант на €88,5 млн від Світового банку.
- Згодом додатково до гранту у сумі 88,5 млн євро, який вже надійшов до держбюджету, СБ анонсував грант у ще 495 млн євро з Цільвого фонду.
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