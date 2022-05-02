Україна отримала 495 млн євро від США, Норвегії та Австрії як грант Світового банку на відновлення економіки

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у "Фейсбук".



"Починаємо тиждень з позитивних новин на міжнародному фронті. До державного бюджету України надійшла чергова частина грантових коштів від донорів Світового Банку, в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України", – написаві він.



Йдеться про грант у 495 млн євро, який виділили США, Норвегія та Австрія.



"Найближчим часом готується залучення чергової грантової підтримки від США в обсязі 500 млн дол США", – додав Сергій Марченко.

Нагадаємо, Україна отримала грант на €88,5 млн від Світового банку.

Згодом додатково до гранту у сумі 88,5 млн євро, який вже надійшов до держбюджету, СБ анонсував грант у ще 495 млн євро з Цільвого фонду.