Кабмін звільнив Котенка з посади уповноваженого з питань зниклих безвісти
Уряд 19 вересня звільнив Олега Котенка з посади уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Раніше було обмежено його повноваження
Про звільнення Котенка повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Олег Котенко був призначений уповноваженим із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин 20 травня 2022 року.
Раніше цього місяця у Котенка забрали частину повноважень: перемовини з РФ про повернення тіл загиблих проводитиме Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, за діяльність пошукових груп відповідатиме Генштаб, Єдиним реєстром зниклих безвісти займатиметься Міністерство внутрішніх справ.
На момент оголошення про розподілення функціонала Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Котенко перебував у відрядженні на деокупованих територіях Донеччини. Він заявив, що сам подасть у відставку після повернення.
Плани щодо реорганізації роботи Офісу уповноваженого озвучувалися ще в першій половині серпня.
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