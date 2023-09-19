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Кабмін звільнив Котенка з посади уповноваженого з питань зниклих безвісти

19 вересня, 2023 вiвторок
14:01
Україна Олег Котенко

Уряд 19 вересня звільнив Олега Котенка з посади уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Раніше було обмежено його повноваження

Про звільнення Котенка повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Олег Котенко був призначений уповноваженим із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин 20 травня 2022 року.

Раніше цього місяця у Котенка забрали частину повноважень: перемовини з РФ про повернення тіл загиблих проводитиме Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, за діяльність пошукових груп відповідатиме Генштаб, Єдиним реєстром зниклих безвісти займатиметься Міністерство внутрішніх справ.

На момент оголошення про розподілення функціонала Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Котенко перебував у відрядженні на деокупованих територіях Донеччини. Він заявив, що сам подасть у відставку після повернення.

Плани щодо реорганізації роботи Офісу уповноваженого озвучувалися ще в першій половині серпня.

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Кабмін
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