Канада готова допомогти відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру України

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Джонатан Вілкінсон засвідчив, що Канада готова підтримати відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури України.

Також під час зустрічі обговорили питання термінової демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України. Як наголосили співрозмовники, лише це може забезпечити ядерну безпеку Європи.

Вілкінсон також зазначив, що країна готова і надалі надавати Україні всю необхідну підтримку у боротьбі проти воєнної агресії Росії.

Раніше Канада вже прийняла рішення долучиться до відбудови Черкащини.

Володимир Зеленський під час виступу на конференції з відновлення України у швейцарському Лугано заявив, що відбудова нашої країни після війни з Росією стане найбільшим проєктом сучасності.

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