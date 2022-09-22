Канада готова допомогти відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру України
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з міністром природних ресурсів Канади Джонатаном Вілкінсоном, в ході якої обговорив питання безпеки та відновлення енергетичної й атомної інфраструктури України
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Джонатан Вілкінсон засвідчив, що Канада готова підтримати відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури України.
Також під час зустрічі обговорили питання термінової демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України. Як наголосили співрозмовники, лише це може забезпечити ядерну безпеку Європи.
Вілкінсон також зазначив, що країна готова і надалі надавати Україні всю необхідну підтримку у боротьбі проти воєнної агресії Росії.
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