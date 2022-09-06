Про це заявив голова комітету закордонних справ Палати громад парламенту Канади Алі Ехсассі, передає Радіо Свобода.

"Я добре знаю, що були дискусії, які тривали в Європі. І я можу запевнити вас, що ми й надалі будемо зосереджені на них, і ці дискусії триватимуть між Канадою та нашими союзниками", - сказав Ехсассі в інтерв'ю на полях саміту Forum 2000 у Празі.

28 серпня стало відомо про намір ЄС повністю розірвати угоду про спрощений візовий режим із Росією.

Проте держави ЄС обговорюють можливість зняти візові обмеження з російської молоді віком до 25 років.

Раніше Німеччина та Франція виступили проти повної заборони на видачу шенгенських віз росіянам. Вони наполягають на збереженні чинних норм, які дозволяють певним категоріям громадян РФ в'їжджати до ЄС.

Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва заявили, що запровадять візові обмеження для громадян РФ незалежно від рішення Єврокомісії.

31 серпня голова ЄС Жозеп Боррель повідомив, що ЄС повністю зупиняє угоду про спрощений візовий режим із РФ.