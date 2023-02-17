Канада профінансує шість проєктів в Україні: виділяють понад 16 млн американських доларів
Урядовці Канади виділяють понад 21 млн канадських доларів (понад 16 млн доларів США) на реалізацію шести проєктів в Україні
Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Канади.
"Внесок Канади у розмірі понад 21 мільйон доларів на фінансування проєкту спрямований на зміцнення безпеки, підзвітності та стабілізаційних зусиль України перед обличчям російської агресії, яка триває", - йдеться у повідомленні.
Канадське фінансування отримають шість проєктів.
Більшу частину коштів, 7,5 млн доларів, отримає компанія Tetra Tech, яка навчає та забезпечує обладнанням українських саперів. Також вона підвищує поінформованість населення про мінну небезпеку.
Також близько 5 млн доларів отримає Офіс спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства під час конфлікту. Гроші будуть використані на підтримку жертв сексуального насильства та допомогу правоохоронним органам у документуванні цих злочинів.
Залучена до реформування Нацполіції у воєнному контексті організація Alinea International отримає 4,8 млн доларів.
Ще 3 млн доларів перерахують Німецькому фонду Маршалла США, кошти підуть на допомогу українським медіа та громадянському суспільству на звільнених територіях.
Решту коштів розподілять між програмою підтримки України ОБСЄ та організацією Жіночі ініціативи за гендерну справедливість.
- 26 січня міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Україні чотири танки Leopard 2. Крім того, канадських військових відправлять допомагати в навчанні українських екіпажів.
- Вже 4 лютого влада Канади відправила Україні перший танк Leopard 2. 6 лютого до Польщі прибув перший Leopard 2, переданий Канадою Україні.
- Також на зустрічі у форматі "Рамштайн" стало відомо, що Канада продовжить надавати військову допомогу Україні.
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