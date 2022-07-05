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Канада ратифікувала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

5 липня, 2022 вiвторок
21:35
Світ Джастін Трюдо

Канада першою з країн-учасниць НАТО ратифікувала вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу

Про це заявив канадський прем'єр Джастін Трюдо.

"Сьогодні Канада стала першою країною, яка ратифікувала протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Це наближає обидві країни до повноправного членства", - сказав він.

Трюдо зауважив, що Оттава рішуче підтримує приєднання скандинавських країн до альянсу.

"Канада повністю впевнена в здатності Фінляндії та Швеції швидко та ефективно інтегруватися в НАТО і зробити свій внесок у колективну оборону Північноатлантичного альянсу. Їх членство зробить НАТО сильнішим, і ми закликаємо всіх членів НАТО діяти швидко, щоб завершити свої процеси ратифікації, щоб обмежити можливості для втручання з боку супротивників", - заявив прем'єр Канади.

  • 5 липня Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО.
  • Фінляндія та Швеція подали заявку на вступ до Альянсу усього місяць тому. 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
  • 28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. 
  • 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.

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Швеція
Канада
Фінляндія
Джастін Трюдо
НАТО
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