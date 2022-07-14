Канада схвалила вакцину Moderna для щеплення від COVID-19 немовлят та дітей

Про це заявили у департаменті охорони здоров’я Канади.

"Департамент охорони здоров’я Канади дозволив використовувати COVID-вакцину Moderna Spikevax для щеплення дітей від шести місяців до 5 років", - ідеться у заяві.

Зазначається, що це перша COVID-вакцина, затверджена у Канаді до використання у цій віковій групі.

"Після детального та незалежного наукового аналізу даних, департамент вирішив, що переваги використання цієї вакцини серед дітей віком 6 місяців – 5 років переважають ризики", - зазначили у відомстві.

Уточнюється, що для досягнення максимального рівня захисту від COVID-19 слід робити два щеплення цією вакциною з перервою у чотири тижні. Обсяг дози має бути вчетверо меншим, аніж для дорослих.

У відомстві додали, що під час клінічних випробувань вакцини у наймолодшій віковій групі жодних серйозних побічних ефектів виявлено не було.

Нагадаємо, 6 липня у трьох країнах Європи виявили понад 100 тис. нових хворих за добу. Цього дня стало відомо, що впродовж двох тижнів захворюваність на COVID-19 у світі зросла на 30%.

Через різке збільшення кількості захворювань, Кіпр повертає масковий режим з 8 липня.

У ЄС відзначають, що в Європі розгортається нова хвиля коронавірусу та радять пропагувати бустерну дозу вакцини

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