Канада відновила санкції щодо газових турбін для Північного потоку
Канадська влада відновила дію санкцій щодо турбін для газопроводу Північний потік та відкликала дозвіл на їх видачу Росії
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у Twitter.
"Уряд Канади ухвалив рішення відкликати тимчасовий дозвіл, виданий з метою дозволити повернути до Німеччини турбіни, які перебували на ремонті в Монреалі", - заявила вона.
- Нагадаємо, Канада зробила виняток із санкцій проти Росії та передала до Німеччини турбіну Siemens для Nord Stream-1. Загалом у Канаді було шість таких турбін, які проходили техобслуговування в Монреалі.
- Одна з турбін прибула до Німеччини, однак у Газпромі заявили, що вони нібито не можуть її отримати. У компанії Siemens та владі Німеччини пізніше відповіли, що Росія навмисне гальмує ввезення турбіни для Північного потоку після ремонту.
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