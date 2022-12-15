Канада відновила санкції щодо газових турбін для Північного потоку

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у Twitter.

"Уряд Канади ухвалив рішення відкликати тимчасовий дозвіл, виданий з метою дозволити повернути до Німеччини турбіни, які перебували на ремонті в Монреалі", - заявила вона.

Нагадаємо, Канада зробила виняток із санкцій проти Росії та передала до Німеччини турбіну Siemens для Nord Stream-1. Загалом у Канаді було шість таких турбін, які проходили техобслуговування в Монреалі.

Одна з турбін прибула до Німеччини, однак у Газпромі заявили, що вони нібито не можуть її отримати. У компанії Siemens та владі Німеччини пізніше відповіли, що Росія навмисне гальмує ввезення турбіни для Північного потоку після ремонту.

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