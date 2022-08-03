Шольц звинуватив Росію у брехні через турбіну для Північного потоку
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія навмисне зволікає із поверненням відремонтованої турбіни Siemens, аби не відновлювати газопостачання Північним потоком у повному обсязі
Про це повідомляє DW.
За словами Шольца, технічні причини для скорочення постачання російського газу до Німеччини відсутні. Про це канцлер ФРН сказав 3 серпня після огляду турбіни, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді та з середини липня перебуває на заводі компанії Siemens Energy в місті Мюльхайм-ан-дер-Рур.
Шольц звинуватив Москву у затягуванні повернення до РФ газової турбіни, яку можна у будь-який час перевезти до Росії, оскільки ЄС не прийняв санкцій щодо російського газу і немає підстав, що забороняють її транспортування.
За словами голови Siemens Energy Крістіана Бруха, зараз на компресорній станції Північного потоку працює одна турбіна, а для повного завантаження газогону необхідні п'ять. Він додав, що для транспортування турбіни до РФ необхідна лише відповідна заявка Газпрому.
Своєю чергою Шольц порадив Німеччині готуватися до подальших проблем з постачанням російського газу, навіть якщо турбіна буде перевезена до Росії.
У червні "Газпром" різко скоротив прокачування газу Північним потоком та пояснив його невчасним поверненням турбіни Siemens після ремонту в Канаді.
- 2 серпня представник федерального уряду Вольфганг Бюхнер заявив, що Росія відмовляється забирати газову турбіну, яку Канада повернула після ремонту до Німеччини.
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