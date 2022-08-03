Про це повідомляє DW.

За словами Шольца, технічні причини для скорочення постачання російського газу до Німеччини відсутні. Про це канцлер ФРН сказав 3 серпня після огляду турбіни, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді та з середини липня перебуває на заводі компанії Siemens Energy в місті Мюльхайм-ан-дер-Рур.

Шольц звинуватив Москву у затягуванні повернення до РФ газової турбіни, яку можна у будь-який час перевезти до Росії, оскільки ЄС не прийняв санкцій щодо російського газу і немає підстав, що забороняють її транспортування.

За словами голови Siemens Energy Крістіана Бруха, зараз на компресорній станції Північного потоку працює одна турбіна, а для повного завантаження газогону необхідні п'ять. Він додав, що для транспортування турбіни до РФ необхідна лише відповідна заявка Газпрому.

Своєю чергою Шольц порадив Німеччині готуватися до подальших проблем з постачанням російського газу, навіть якщо турбіна буде перевезена до Росії.

У червні "Газпром" різко скоротив прокачування газу Північним потоком та пояснив його невчасним поверненням турбіни Siemens після ремонту в Канаді.

2 серпня представник федерального уряду Вольфганг Бюхнер заявив, що Росія відмовляється забирати газову турбіну, яку Канада повернула після ремонту до Німеччини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb