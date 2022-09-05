Системний дефект турбін Siemens. Росія знайшла винних у припиненні постачань газу до Європи.

Як повідомляє пропагандистська агенція новин Интерфакс, у Газпромі виявили "системний дефект турбін Siemens".

"Газпром" повідомляє, що 2 вересня 2022 року Ростехнадзор видав компанії застереження начебто після виявлення витоку машинної оливи на газоперекачувальному агрегаті (ДПА) №24.

Схожий витік раніше фіксувався, зокрема, на газопомпувальному агрегаті №14, який прогресував і мав більший характер. Присутність такого дефекту на кількох агрегатах свідчить про його системність. За рішенням Ростехнадзора ДПА №14 усунуто від експлуатації.

Подальша експлуатація агрегату без усунення знайдених дефектів начебто створює ризик пожежі чи вибуху.

Особливо наголошують, що на компресорній станції "Портова", звідки газ йде у Північний потік, встановлені двигуни Rolls-Royce, газотурбінний бізнес якої перейшов до Siemens. З грудня 2021 року двигун Siemens (N073) проходив регулярний капітальний ремонт у Канаді й мав повернутися у травні. Двигун затримався у Монреалі через запроваджені проти РФ та Газпрому санкції.

5 вересня у кремлі заявили, що Північний потік не відновить повноцінної роботи, доки ЄС не зніме санкцій проти РФ.

2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.

У Єврокомісії заявили, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку" та зупинив постачання під вигаданим приводом.

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