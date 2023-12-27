Каньє Вест на івриті перепросив євреїв за антисемітські заяви, його запідозрили у використанні ChatGPT

Про це пише Variety.

Американський репер Каньє Вест, який неодноразово відверто заявляв про свій антисемітизм, оприлюднив в Instagram допис, у якому залишив загальні вибачення перед єврейською громадою за дії в минулому. Шаблонний характер повідомлення змусив багатьох припустити, що допис був написаний діловим партнером Веста чи навіть ChatGPT. Здивувало підписників і те, що текст вибачення був на івриті.

"Я щиро прошу вибачення у єврейської громади за будь-який ненавмисний спалах, спричинений моїми словами чи діями. У мене не було наміру завдати болю чи виявити неповагу, і я глибоко шкодую про біль, який я міг завдати. Я зобов’язуюсь почати з себе та вчитися на цьому досвіді, щоб забезпечити більшу чуйність і розуміння в майбутньому. Ваше прощення важливе для мене, і я маю намір виправити провину та сприяти єдності", - йдеться в дописі репера.

Вибачення надійшли менш ніж через два тижні після того, як виконавець під час прямого ефіру виголошував довгі вигадки, які включали додаткові антисемітські заяви, порівняння Вестом самого себе з Ісусом Христом і Гітлером. У тексті вибачення не згадується про цей або будь-який інший випадок антисемітської поведінки.

Публікація з’явилася незадовго до запланованого випуску його альбому Vultures. Головний трек платівки, випущений у середині листопада, містить рядок: "Який я антисеміт? Я щойно тр**нув єврейську с*ку".