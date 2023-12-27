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Каньє Вест на івриті перепросив євреїв за антисемітські заяви, його запідозрили у використанні ChatGPT

27 грудня, 2023 середа
12:30
Культура Каньє Вест

Американський репер Каньє Вест, який неодноразово публічно робив антисемітські заяви, оприлюднив загальні вибачення перед єврейською громадою

Про це пише Variety.

Американський репер Каньє Вест, який неодноразово відверто заявляв про свій антисемітизм, оприлюднив в Instagram допис, у якому залишив загальні вибачення перед єврейською громадою за дії в минулому. Шаблонний характер повідомлення змусив багатьох припустити, що допис був написаний діловим партнером Веста чи навіть ChatGPT. Здивувало підписників і те, що текст вибачення був на івриті.

"Я щиро прошу вибачення у єврейської громади за будь-який ненавмисний спалах, спричинений моїми словами чи діями. У мене не було наміру завдати болю чи виявити неповагу, і я глибоко шкодую про біль, який я міг завдати. Я зобов’язуюсь почати з себе та вчитися на цьому досвіді, щоб забезпечити більшу чуйність і розуміння в майбутньому. Ваше прощення важливе для мене, і я маю намір виправити провину та сприяти єдності", - йдеться в дописі репера.

Вибачення надійшли менш ніж через два тижні після того, як виконавець під час прямого ефіру виголошував довгі вигадки, які включали додаткові антисемітські заяви, порівняння Вестом самого себе з Ісусом Христом і Гітлером. У тексті вибачення не згадується про цей або будь-який інший випадок антисемітської поведінки. 

Публікація з’явилася незадовго до запланованого випуску його альбому Vultures. Головний трек платівки, випущений у середині листопада, містить рядок: "Який я антисеміт? Я щойно тр**нув єврейську с*ку".

  • Минулого року Каньє Вест назвав себе нацистом, зізнався у прихильності до Гітлера і Путіна, у відповідь на що Маск заблокував репера у Twitter
  • Через свої антисемітські та расистські погляди Вест втратив понад $1,5 млрд та вибув з рядів мільярдерів. Компанія Adidas стала останньою, що розірвала зв’язки з Вестом. До них це вже зробили Def Jam, JP Morgan Chase і Balenciaga, які засудили заяви репера.
  • 4 роки тому американський репер і продюсер заявив, що 400 років рабства були вибором самих темношкірих
  • Нещодавно Каньє Вест призначив російського модельєра Гошу Рубчинського головним дизайнером свого бренду одягу YEEZY
музика
США
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