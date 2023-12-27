Каньє Вест на івриті перепросив євреїв за антисемітські заяви, його запідозрили у використанні ChatGPT
Американський репер Каньє Вест, який неодноразово публічно робив антисемітські заяви, оприлюднив загальні вибачення перед єврейською громадою
Про це пише Variety.
Американський репер Каньє Вест, який неодноразово відверто заявляв про свій антисемітизм, оприлюднив в Instagram допис, у якому залишив загальні вибачення перед єврейською громадою за дії в минулому. Шаблонний характер повідомлення змусив багатьох припустити, що допис був написаний діловим партнером Веста чи навіть ChatGPT. Здивувало підписників і те, що текст вибачення був на івриті.
"Я щиро прошу вибачення у єврейської громади за будь-який ненавмисний спалах, спричинений моїми словами чи діями. У мене не було наміру завдати болю чи виявити неповагу, і я глибоко шкодую про біль, який я міг завдати. Я зобов’язуюсь почати з себе та вчитися на цьому досвіді, щоб забезпечити більшу чуйність і розуміння в майбутньому. Ваше прощення важливе для мене, і я маю намір виправити провину та сприяти єдності", - йдеться в дописі репера.
Вибачення надійшли менш ніж через два тижні після того, як виконавець під час прямого ефіру виголошував довгі вигадки, які включали додаткові антисемітські заяви, порівняння Вестом самого себе з Ісусом Христом і Гітлером. У тексті вибачення не згадується про цей або будь-який інший випадок антисемітської поведінки.
Публікація з’явилася незадовго до запланованого випуску його альбому Vultures. Головний трек платівки, випущений у середині листопада, містить рядок: "Який я антисеміт? Я щойно тр**нув єврейську с*ку".
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