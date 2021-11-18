Капітан "Мілану" погодився на шалене зниження зарплати, щоб залишитись у клубі
Італійський захисник Алессіо Романьйолі погодився вдвічі знизити заробітну плату, щоб залишитись у "Мілані"
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Нинішній контракт Романьйолі з "Міланом" закінчується наприкінці цього сезону. Нова угода між сторонами буде розрахована до літа 2026 року.
Італійський захисник погодився зменшити заробітну плату вдвічі. З 6,5 млн євро до 3-3,5 млн на рік.
У цьому сезоні Алессіо Романьйолі провів у складі "Мілана" лише 11 матчів. Італієць є капітаном команди, але програв конкуренцію англійцю Фікайо Томорі та данцю Сімону К'єру.
До 26-річного Романьйолі є інтерес від італійських "Ювентуса" та "Лаціо".
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