Капітуляцію Росії буде підписувати не Путін, - екснардеп Стецьків
Народний депутат України I-IV та VI скликань Тарас Стецьків вважає, що капітуляцію Росії у війні проти України буде підписувати тимчасовий уряд цієї країни, а не Путін або його оточення
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я вважаю, що Путін не буде підписувати капітуляцію Росії у війні проти України. Від імені Росії капітуляцію цієї держави будуть підписувати інші люди. Не ті, які розв’язали цю війну. Адже, як тільки ЗСУ звільнить всі території України і вийде на кордони Росії, а можливо і перетне їх, то у РФ розпочнуться внутрішні процеси, які приведуть до зміщення путінського режиму", - пояснив Стецьків.
Стецьків також наголосив, що для України недопустимо підписувати будь-які угоди з Росією.
"В Росії не було інших варіантів, коли цар, який програвав війну, залишався при владі. Тому, які тільки ЗСУ дійдуть до кордонів РФ, режим Путіна можуть скинути. Також, я вважаю, що Україні недопустимо не те що вести переговори, а підписувати капітуляцію з людиною, яку весь світ визнав воєнним злочинцем. Уявіть, що в 1945 році Гітлер здався і Сталін, Черчилль та Рузвельт підписували б з ним капітуляцію. Цього не було б за жодних обставин. Тому, від імені Росії капітуляцію будуть підписувати інші люди", - додав Стецьків.
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