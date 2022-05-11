Капітуляцію Росії буде підписувати не Путін, - екснардеп Стецьків

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що Путін не буде підписувати капітуляцію Росії у війні проти України. Від імені Росії капітуляцію цієї держави будуть підписувати інші люди. Не ті, які розв’язали цю війну. Адже, як тільки ЗСУ звільнить всі території України і вийде на кордони Росії, а можливо і перетне їх, то у РФ розпочнуться внутрішні процеси, які приведуть до зміщення путінського режиму", - пояснив Стецьків.

Стецьків також наголосив, що для України недопустимо підписувати будь-які угоди з Росією.

"В Росії не було інших варіантів, коли цар, який програвав війну, залишався при владі. Тому, які тільки ЗСУ дійдуть до кордонів РФ, режим Путіна можуть скинути. Також, я вважаю, що Україні недопустимо не те що вести переговори, а підписувати капітуляцію з людиною, яку весь світ визнав воєнним злочинцем. Уявіть, що в 1945 році Гітлер здався і Сталін, Черчилль та Рузвельт підписували б з ним капітуляцію. Цього не було б за жодних обставин. Тому, від імені Росії капітуляцію будуть підписувати інші люди", - додав Стецьків.