Карл Більдт: Масштаби втрат свідчать про повну непридатність російської армії
Масштаби втрат свідчать про повну непридатність російської армії.
Про це заявив колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.
"Тут, у Вашингтоні, я чув підрахунки, що за два тижні приблизно чверть російської військової техніки під час вторгнення в Україну було знищено або виведено з ладу. З давніх військових часів пам’ятаю, що військова частина, яка має втрати на третину, вважається непридатною", - написав він у своєму Twitter.
- Нагадаємо, станом на 10 березня українські військові знищили понад 12 тис. окупантів, більше тисячі російських бойових машин і 335 танків.
- У Київській області біля Макарова українські захисники знищили пункт управління окупантів.
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