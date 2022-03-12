Карл Більдт: Масштаби втрат свідчать про повну непридатність російської армії

Про це заявив колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

"Тут, у Вашингтоні, я чув підрахунки, що за два тижні приблизно чверть російської військової техніки під час вторгнення в Україну було знищено або виведено з ладу. З давніх військових часів пам’ятаю, що військова частина, яка має втрати на третину, вважається непридатною", - написав він у своєму Twitter.



I hear assessments here in DC that after two weeks up towards a quarter of ???????? military equipment in the ???????? invasion has been destroyed or disabled. I remember from my old military days that a military unit which has losses of a third is considered unusable. pic.twitter.com/Gbt8JHxErB — Carl Bildt (@carlbildt) March 11, 2022

Нагадаємо, станом на 10 березня українські військові знищили понад 12 тис. окупантів, більше тисячі російських бойових машин і 335 танків.

У Київській області біля Макарова українські захисники знищили пункт управління окупантів.

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