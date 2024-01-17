Карта бойових дій за період  10-17 січня: ЗСУ пробили вікно в Крим, а на фронті затишшя перед бурею

Упродовж тижня суттєво впала кількість бойових зіткнень, до 30-40 у день по всьому фронту. Відповідно, лінія фронту практично не зазнала змін. Натомість 15-16 січня кількість боїв знову зросла в рази, до 90-100 боїв, здебільшого на східній ділянці, а також у районі роботинського виступу.

Карта наступу зс РФ на Луганщині

Наступ рашистів на Куп’янськ уже багато місяців не може зрушити з мертвої точки біля Синьківки. Водночас дещо східніше, біля Першотравневого, в загарбників відбувся від’ємний наступ. ЗСУ вдалося відбити панівні висоти біля Ягідного.

Найбільш інтенсивні бої тривали в районі Кремінної. Зокрема, росіяни зуміли пробитися на кількасот метрів на схід від Білогорівки. Водночас їхні атаки на село Терни в напрямку Лимана розбилися об наші захисні редути. У Серебрянському лісі тривають важкі зустрічні бої. Очевидними є наміри ворога вибити українські війська на інший бік Сіверського Дінця і просуватися далі до Сіверська.

Новини зі східного фронту за тиждень: Бахмут, Авдіївка і Вугледар

Рашисти відновили штурм Богданівки, щоб вийти на північні околиці Часового Яру. Також вони з новою силою кинулися на Іванівське та Кліщіївку, але Сили оборони відбили всі атаки.

Окрім того, вороги відновили наступ між селами Веселе і Спірне, що на північ від Бахмута. Таким чином вони хочуть спробувати знову створити загрозу для Сіверська – атакуючи його з усіх боків.

Основний напрямок удару в Авдіївці був спрямований на село Степове, де росіяни провели кільканадцять "м’ясних" штурмів із від’ємним результатом. Спроба танковим наскоком заїхати в саму Авдіївку також стала вибухово провальною.

Так само провалилися спроби просування на захід від Мар’їнки, в напрямку Георгіївки.

Єдиною ділянкою фронту, яку вороги поки що можуть записати собі в актив, стала територія на південь від Новомихайлівки. Тут окупанти розширили її на кілька км кв. на захід від села Солодке. Втім масштабного наступу на Вугледар, який давно очікується, наразі не відбулося.

Мапа активних бойових дій на південному фронті

На Запоріжжі відновились активні бойові дії. Зс РФ намагаються зрізати роботинський виступ, який ЗСУ влітку пробили у ворожій обороні. Наразі Сили оборони отримують ділянку 10х10 км, однак окупанти добре прострілюють її з усіх боків, тому нашим хлопцям там дуже складно. За тиждень рашисти зуміли посунути лінію фронту на кількасот метрів на захід від села Вербове. На південь від Роботиного відбуваються інтенсивні зустрічні бої. Окупанти не залишають спроби пробити нашу оборону і знову окупувати це село.

Водночас у районі Старомайорського нашим військовим вдалося поліпшити тактичне становище та відкинути окупантів на південний захід від села.

ЗСУ пробивають вікно в Крим

Збиття рідкісного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та пошкодження повітряного пункту управління Іл-22 стало однією із найвдаліших операцій ЗСУ. Цілком імовірно, що знищення кількох радіолокаційних станцій на західному узбережжі півострова біля аеродрому в Новофедорівці тижнем раніше було підготовкою до цієї унікальної операції. Так чи інакше, Сили оборони змусили А-50 і його повітряну свиту підійти максимально небезпечно до лінії фронту – на відстань близько 90-100 км. Це дозволило ЗСУ завдати удару десь з-під Оріхова та влучити по літаку, яких, як кажуть експерти, у РФ залишилося не більш ніж 5, а можливо, й тільки 2. Таким чином окупанти втратили можливість у безперебійному режимі контролювати всю ділянку фронту від Куп’янська до Херсона. В їхній обороні з’явилося ще більше дірок, особливо біля західного берега Криму. Відтак наш плацдарм біля Кринків тепер ще більше дошкулятиме ворогу, адже згодом він може перетворитися на місце, звідки почнеться звільнення Криму.

Ракетний удар – нові тенденції в небі над Україною

Новий ракетний удар 13 січня відбувся з тим самим інтервалом, що й попередній – через 5 днів. Ракетна складова містила 12 балістичних ракет, 18 крилатих і 13 керованих авіаракет. Наша ППО збила 8 крилатих ракет та одну керовану авіаційну. Водночас близько 20 ракет, які ми не збили, не вразили жодної цілі, оскільки їх вивели з ладу за допомогою протидії засобами РЕБ. Кілька нещодавно зроблених російських ракет помітили в полях Краснодарського краю. Ймовірно, успішне використання РЕБів може стати поворотним моментом у повітряній війні в Україні.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.