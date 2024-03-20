Карта бойових дій за період 13-20 березня: РФ палає і тероризує Сумщину, але фронт дає відсіч

Для продовження темпів наступу на всіх ділянках фронту росіяни залучають уже свої нові стратегічні резерви, особливо біля Куп’янська, Часового Яру і Роботиного.

Новини з Авдіївського фронту за тиждень

Окупанти продовжують із великими втратами просуватися до нашої головної лінії захисту на Авдіївському напрямку. Втім їхні темпи суттєво сповільнились, а більшість "м’ясних штурмовиків" українські воїни фізично ліквідовують. Проте і триматися за повністю знищені села ЗСУ також не можуть безконечно. За тиждень рашисти зуміли майже повністю зайняти Орлівку, окупувати південну частину Бердичів, а також просунутися в південній частині Ласточкиного. Загальна глибина просування на захід не перевищує 1 км. Найближчим часом, імовірно, зс РФ зможуть повністю відтіснити Сили оборони з Орлівки й Ласточкиного, а тоді впруться у водяну перешкоду.

Нещодавно в мережі з’явилося відео, як під час штурму зс РФ села Бердичі наша "Бредлі" рознесла ворожу БМП і всіх її "пасажирів". Цікавий факт: частина з них була мобілізована на початку березня. Це вказує на те, наскільки окупанти поспішали показати результат і прорвати фронт біля Авдіївки напередодні так званих виборів Путіна. Однак це їм не вдалося.

Дещо південніше на цьому напрямку загарбники атакували село Невельське, яке з півдня прикриває наступ ворога на Первомайське. Окупанти навіть заявили, що вони захопили населений пункт, однак ця інформація виявилася фейком. Відтак слід очікувати, що найближчим часом штурм села триватиме, щоб рашисти змогли виправдатися перед керівництвом.

Луганщина і Донеччина

Упродовж тижня ворог, як і раніше, намагався пробити нашу оборону на Куп’янському й Лиманському напрямках на Луганщині, а також у Часовому Яру, Георгіївці та Новомихайлівці на Донеччині. Однак усі ці спроби були відбиті. Найбільш кровопролитні бої тривали в центральних частинах сіл Іванівське та Новомихайлівка, які мають тактичне значення для утримання оборони Часового Яру і Вугледара.

Роботине, Токмацький напрямок Запоріжжя

Минуло близько місяця відтоді, як росіяни активізувалися на південному фронті задля ревізії результатів літнього контрнаступу ЗСУ. Якщо на Бердянському напрямку, біля Старомайорського, Сили оборони успішно стримують окупантів, то ситуація біля Роботинського виступу загострюється дедалі більше.

Рашисти наступають на Роботине з трьох сторін, намагаючись відкусити шматками деокуповану землю. Упродовж тижня вони розширили сіру зону з південних околиць села, а також посилили штурми із західного боку. Між Роботиним і Вербовим кілька днів поспіль тривають важкі зустрічні бої. Спочатку рашисти проривались із півдня та зі сходу, однак ЗСУ спершу відійшли, а потім відкинули ворога на початкові позиції. Втім друга хвиля загарбників таки зуміла відтіснити Сили оборони на кілька квадратних кілометрів на захід від Вербового і тим самим майже на кілометр звузити Роботинський виступ, який і так прострілюється вздовж і впоперек. Імовірно, найближчим часом ця ділянка фронту буде однією з найбільш напружених.

Карта військових дій в Росії: рейд в південні області

Попри те, що другий рейд російських добровольців на Білгородщину й Курщину ще триває, вже зараз його можна оцінити як більш успішний, аніж перший, який відбувся майже рік тому. Цього разу до Російського добровольчого батальйону та Легіону "Свобода Росії" доєднався новостворений Сибірський батальйон. Збільшивши кількісний склад, добровольці зуміли також розширити географію свого рейду та зробити кампанію більш довготривалою.

Якщо в Курській області бої велися тільки в районі прикордонного села Тьоткіно, то на Білгородщині вони поширилися майже на 100-кілометрову зону й зачепили села біля міста Гайворон, поселення Горківський і Лозова Рудка, а також Журавлівка і Нова Тавільжанка. Під щоденними ударами наших дронів та обстрілами своєї ж ППО опинився Білгород. У росіян на цій території розташований 35-тисячний контингент, головною метою якого є прикриття кордону, охорона логістичних шляхів і підготовка резервів. Наразі, після тижня боїв, російські окупаційні війська так і не зуміли взяти під контроль власний кордон і ліквідувати низку сірих безконтрольних зон, які створили російські повстанці. Окрім того, тенденція розвитку подій вказує на те, що сірих зон на кордоні ставатиме ще більше, а з часом вони можуть перетворитися на певний гібридний плацдарм.

Натомість терористична Росія відкрила шквальний вогонь з артилерії, РСЗВ і навіть не гребує скиданням КАБів по селах Сумщини.

Фото: Еспресо

Горить російська бензоколонка

За 7 днів СБУ й ГУР атакували 6 нафтопереробних комбінатів, 5 із них успішно. Особливо цінними були влучення по Рязанському та Кстовському (Нижньогородському) НПК, які входять у топ-5 найбільших НПК і сумарно переробляють 10% нафти, або 34 млн т. Окрім того, загорілися НПЗ у Слов’янську-на-Кубані, Сизрані та "Перший завод" у Калузькій області, які разом здатні переробляти 12 млн тонн нафти, або 4% російської галузі. На жаль, удар по Новокуйбишевському НПЗ був невдалим. У 1000-кілометровій зоні досяжності наших безпілотників розташовується близько 70% нафтопереробних потужностей ерефії. Враховуючи попередні удари по НПЗ у січні й лютому, то ймовірно наші удари зачепили близько 20% нафтопромислової переробки на 80 млн т.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.