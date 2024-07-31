Карта бойових дій за період 24-31 липня: росіяни рвуться до Покровська та проводять масований наступ на Курахівському напрямку

Інтенсивність боїв не зменшується, а навпаки наростає. Це чітко видно з кількості знищення ворожих сил у липні, коли ЗСУ встановили кілька нових абсолютних рекордів у цій війні. В першу чергу варто звернути увагу на те, що саме знищують наші герої, а це артилерія, дрони та автомобільна техніка. Бронетехніку росіяни останніми місяцями використовують в ощадливому режимі, не по всій лінії фронту, а на ділянках, де вони планують прориви.

Фото: Еспресо

ЗСУ зуміли знищити майже півтори тисячі артилерійських систем та продовжили червневу тенденцію. Очевидно, що полювання за артилерією визначене як пріоритетне, з метою не тільки вийти на паритет щодо артобстрілів, а й встановити дефіцит саме стволів. Це суттєво послабить наступальний потенціал окупантів. Другим напрямком наших зусиль стабільно є удар по логістичних спроможностях рашистів – за липень ми знищили понад 2000(!) автотехніки. На графіку видно як сильно ЗСУ наростили роботу на даному напрямі, починаючи з березня цього року.

Фото: Еспресо

Щодо БПЛА, то ця війна вже фактично перетворилася на війну дронів, а відтак тенденції збільшення ударів безпілотниками та їх знищення будуть тільки зростати. У липні наші захисники приземлили 1230 дрони оперативно-тактичного рівня. Водночас як повідомили в генштабі тільки за попередній тиждень Сили оборони збили засобами РЕБу близько 8 тис. БПЛА різних розмірів та конфігурацій. Це демонструє рівень інтенсивності гонки озброєнь саме в цьому напрямку.

На Харківщині та Луганщині ворог проводив локальні наступи та зосередився на перегрупуванні своїх сил. Лінія фронту тут не зазнала жодних змін. Водночас очевидно, що рашисти готують новий наступ на Вовчанськ та Куп’янськ. Вони завдають ракетних ударів по мостах та понтонних переправах через Оскіл, щоб зменшити наші логістичні можливості забезпечувати Сили оборони боєприпасами на лівому березі річки.

Фото: Еспресо. Карта бойових дій за 24-31 липня

Сіверський виступ під загрозою

На цьому напрямку ЗСУ й далі подовжують стримувати ворога зі сходу та проводити локальні контрнаступальні операції на півночі в Серебрянському лісі. Натомість на півдні котрий тиждень поспіль окупанти мають просування. Цього разу вони розширили зону контролю біля Роздолівки, а також пробились на кілометр на північ біля Спірного. У випадку, якщо на цій ділянці росіяни продовжать рух на північ, то наші військові, які обороняють східний фланг можуть опинитися під подвійним ударом, що суттєво ускладнить оборону.

Фото: Еспресо. Карта бойових дій за 24-31 липня

Часів Яр – прорив за канал

На північ від міста в районі села Калинівка, де канал Сіверського Дінця заходить під землю, окупанти зуміли перейти цей рубіж, закріпитися на правому березі та розпочати штурмові дії району Жовтневий, в якому переважає малоповерхова забудова. Її спалити та знищити суттєво легше, ніж залізобетон багатоповерхівок. Ця криза може стати початком широкомасштабного штурму міста також і з південного флангу, де наразі ЗСУ міцно тримають оборону.

Фото: Еспресо. Карта бойових дій за 24-31 липня

Бій за Торецьк і Нью-Йорк

У Нью-Йорку ситуація здебільшого стабілізувалася. Після того, як окупанти зайшли в південні райони міста та зайняли район біля залізничної станції в центральній частині, впродовж тижня Сили оборони зуміли відбити усі атаки на місто та зайняли лінію оборони вздовж місцевої річки, що тече посеред селища. Промзона в північно-західній частині Нью-Йорка повністю під нашим контролем, що дає значну перевагу. Тим часом рашисти, які здійснили потенційно вразливий прорив, до Нью-Йорка, довжиною в 4 км і тільки 2 км завширшки, намагаються розширити зону контролю та обійти наші позиції з правого флангу, але наразі без успіху.

Натомість з лівого флангу частина наших з’єднань може опинитися під загрозою оточення, оскільки їм в тил просуваються рашисти, які рухаються по околицях Торецька, зокрема, в районі Залізного і Південного. У випадку подальшого їхнього просування на захід в напрямку до Неліпівки, наші військові, які обороняють східні та східно-південні околиці Нью-Йорка, опиняться під ударом із півночі, а відтак оборону селища доведеться суттєво згортати.

В Торецьку росіяни підійшли до вулиці Центральної, окупувавши всі околиці на схід від неї. Повністю під окупацією опинився район Південне, а також значна частина Залізного. Однак, два терикони, які височіють по іншу сторону вулиці надають велику перевагу для Сил оборони у стримуванні наступу. В останні дні Торецьк штурмують понад 2 десятки разів щоденно. Відомо, що окремим штурмовим загонам росіян вдалося пробитися за лінію оборони, але надалі їх знищили.

Фото: Еспресо. Карта бойових дій за 24-31 липня

Покровське пекло

З Авдіївки до Покровська 43 км на пряму. За пів року росіяни зуміли подолати 25 км. Окрім того, за останні тижні швидкість їхнього просування зросла до 1-2 км за тиждень. Найбільш стрімко їм вдається рухатися вздовж залізниці. Саме так вони зайшли спочатку в Очеретине, а потім у Прогрес і Веселе. Залізниця йде в обхід річок і водойм, або над ними, а тому ЗС РФ не потрібно докладати додаткових зусиль для їх форсування. Так за тиждень рашисти пробились від прогресу на 2,5 км між річками Вовча та Казенний Торець та окупували село Веселе. Тим самим вони зайшли в тил лінії оборони, яку ЗСУ вибудувало по річці Вовча. Наразі, якщо вони продовжать рух вздовж колії та й надалі оминатимуть водойми та лінії оборони, то до околиць Покровська їм залишиться 22 км.

Фото: Еспресо. Карта бойових дій за 24-31 липня

Водночас зосередившись на просуванні на Покровськ, росіяни пригальмували наступ на Воздвиженку та перерізання траси Покровськ – Костянтинівка.

Південніше ворог завершив окуповувати Новоселівку Першу, зайшов у Яснобродівку та розширив зону контролю біля Уманського, тим самим продовжуючи витискати наших воїнів на правобережжя річки Вовча.

Курахівський напрямок та окупація Красногорівки

Росіяни зосередили та кинули в наступ на Курахівському напрямку значний ресурс бронетехніки. У різні дні зафіксовані атаки від 40 до 57 одиниць техніки: танків, БМП та БТРів. Втім через наступ здебільшого на відкритій місцевості ворог зазнає значних втрат. Зокрема, як повідомили в генштабі, Сили оборони знищили або пошкодили за тиждень 55 одиниць бронетехніки. Втім рашисти не зупиняються.

Багато в чому їх окрилив успіх у Красногорівці, де вони вже фактично окупували місто. Хоча на північних околицях наші військові ще ведуть бої, але наших позицій в місті вже нема. Наші військові перейшли на інший берег місцевої річки Лозова, де й триматимуть позиції. Цим подіям також передували масовані штурми бронетехнікою. Незабаром на цій ділянці фронту розпочнеться бій за невелике село Невельське, в якому ЗСУ вже кілька років тримають оборону.

Фото: Еспресо. Карта бойових дій за 24-31 липня

Дещо південніше, наступаючи на Курахове з Мар’їнки, окупанти вже тривалий час не можуть пробитися через Георгіївку, а ще далі на південь ЗСУ тримають оборону Костянтинівки та Парасковіївки. Росіяни натомість, окрім лобових штурмів, також намагаються обійти ці села із флангів. Цього тижня вони зуміли продавити наші редути південніше від Костянтинівки та продовжили рух вздовж річки Солодка. Таким чином вони ще в одному місці наблизились до перерізання однієї із доріг, яка веде до Вугледару. На цій ділянці від місця прориву до дороги відстань становить 1,2 км. На інших ділянках просування ця відстань коливається від 2 до 4 км. У випадку перерізання дороги рашисти зможуть продовжити рух на захід, з метою оточення Вугледару. Водночас як неодноразово доводили Сили оборони саме на Курахівському та Вугледарському напрямках, бронетехніка в росіян може скоро закінчитися, а наступ захлинутися і фронт знову може стабілізуватися.

Удари по Криму та Росії, новий рекорд дальності враження

ЗСУ продовжують бити по російських аеродромах, а також енергетичній та паливній інфраструктурі у південному регіоні РФ.

Внаслідок ракетного удару по аеродрому «Саки» біля Новофедорівки, підтверджено знищення трьох винищувачів Су-30СМ, а також РЛС Небо-М. Іншим ударом ATACMS по батареї ППО С-300, що розташовувалась поблизу Джанкоя, ми знищили не тільки систему ППО, але й ремонтну базу на якій вона перебувала.

В ніч на 27 липня наші БПЛА подолали рекордну відстань – 1800 км та вразили в аеродром "Оленья", що в Мурманській області. Одночасно ЗСУ завдали ударів по аеродромах "Енгельс" в Саратовській та "Дягілєво" в Рязанській областях а також "Моздок" у Північній Осетії. З усіх цих аеродромів росіяни запускають літаки з крилатими ракетами на борту. Поки нам не дозволяють бити ATACMS по території ерефії, Сили оборони роблять це вітчизняними ракетами. Сьогодні в ночі "нептуни" пролетіли понад 100 км та вразили два склади з авіапаливом та боєприпасами в аеродромі під Курськом.

Фото: Еспресо. Карта бойових дій за 24-31 липня

Новинкою стали удари по аеродромах, де розташовуються гвинтокрили. Так в під Москвою на «Чкаловському» летовищі наші дрони знищили один Ка-226 та два Мі-28, а також ще один Мі-8 на аеродромі "Кряж", що біля Самари.

В Рязанській та Нижньогородській областях бавовна прилетіла в місцеві НПЗ, в Курській спалила нафтобазу. В Курській області ми вразили щонайменше 4 тягових електропідстанцій – в підсумку в 3-х районах області були суттєві перебої з електропостачанням.

Після роботи диверсантів у Криму стався тотальний блекаут після серії пожеж на 4-х електропідстанціях. Понад 50 тис. людей опинились без світла в Керчі та околицях, а східна частина півострова залишилась без водопостачання.

Ще однією диверсією, ймовірно, Сили спеціальних операцій відзначили свій день. Так чи інакше, але в Єкатеринбурзі спалахнула потужна пожежа на одному з найбільших підприємств Росії "НПО автоматики ім.Семіхатова", яке займається розробкою управління для балістичних ракет.