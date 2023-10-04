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Війна з Росією: хроніка
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Головна карта бойових дій Карта бойових дій за період 27 вересня – 3 жовтня: біля Токмака почалася вирішальна битва резервів
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Карта бойових дій за період 27 вересня – 3 жовтня: біля Токмака почалася вирішальна битва резервів

4 жовтня, 2023 середа
11:05
карта бойових дій Карта заставочна

У Бахмуті та на південному фронті відбуваються надзвичайно кровопролитні бої, результати яких можуть вплинути на весь контрнаступ України

Карта війни з Росією на Луганщині, наступ на Куп’янськ

Попри відносне затишшя на Луганщині та зменшення наступального тиску з боку рашистів, окупанти почали бити КАБами по мостах на річці Оскіл. Їхньою метою є ускладнення логістики тих сил ЗСУ, які ведуть оборону на межі Луганської та Харківської областей. За останній час вони знищили 4 мости, зокрема два в самому Куп’янську та ще два південніше, в районі Куп’янська-Вузлового та Сенькового. Раніше були розбиті мости, що ведуть на Борову та Дворічну.

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Відтак ЗСУ довелося встановлювати понтонні переправи, які також перебувають під вогнем ворога. Логічно було б припустити, що загарбники планують нову наступальну операцію, однак наразі в росіян вичерпалися ресурси, щоб поновити наступ на багатьох ділянках фронту з метою прориву їх і виходу до річки Оскіл.

Тим більше, що резерви у вигляді 25-ї армії, яку нещодавно ввели на фронт, довелося розпорошити між Луганщиною і півднем України. До того ж ЗС РФ так поспішали, що не зуміли мобілізувати необхідні 45-50 тис. солдатів і відправили в Україну замість "армії" худеньку дивізію у складі 15-17 тис. росіян.

Новини з південного фронту за тиждень

Про серйозну налаштованість ЗСУ на прорив фронту в районі Новопрокопівки свідчить те, що тут зараз діють 9 бригад, серед них 3 артилерійські, 2 десантні, а також механізовані та піхотні. Ситуація на всіх трьох напрямках від Роботиного доволі динамічна, адже окупанти розуміють ціну поразки у цій битві та теж кинули сюди всі наявні резерви. Оскільки втрати в рашистів доволі великі, то вони увесь час шукають нові ресурси на інших ділянках фронту.

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На південь від Роботиного Сили оборони ведуть бій уже за центральну частину Новопрокопівки, однак немає даних про те, що вони зуміли там закріпитися. Також триває битва за головну вершину 166 м у цьому районі – нашим героям залишилося подолати менш ніж 100 метрів, щоб скинути ворога з панівної висоти.

З правого флангу, в районі села Копані, російські десантники відновили контратаки та змусили наші війська дещо відступити. Натомість із лівого флангу ЗСУ просунулися по дорозі Н-08 у напрямку на Новофедорівку, що на північ від Вербового, таким чином намагаючись вбити клин між гарнізонами у Новопокровці та Вербовому. Інша частина наших військових продовжує пробивати собі шлях на західних околицях Вербового, а ще одна б’ється за те, щоб обійти село з півдня.

Тим часом росіяни вживають заходів, щоб у разі обрізання постачання через Кримський міст мати змогу забезпечувати гарнізони в Маріуполі, Бердянську та Мелітополі. Зокрема, вони почали будівництво дороги та залізниці з Донецька в Маріуполь в обхід Волновахи, яка прострілюється ЗСУ. Окрім того, аналогічні логістичні артерії вони ведуть із Таганрога через Маріуполь і Бердянськ, аж до Мелітополя. 

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Карта активних бойових дій: контрнаступ біля Бахмуту

ЗСУ цього тижня продовжили наступ на півдні від Бахмута. Найбільш кровопролитні бої відбуваються біля Андріївки, де ЗСУ намагаються втримати відбиті ділянки фронту зі східного боку залізничного насипу, а також у деяких місцях намагаються розвинути успіх у напрямку Одрадівки.

Одночасно з цим Сили оборони продовжують знищувати окупантів у Курдюмівці. Місцевий гарнізон уже сильно знекровлений, тож якщо найближчими днями сюди не прибуде підкріплення, то ЗСУ зможуть врешті деокупувати це стратегічно важливе для нас село.

Карта. Бахмут_0310

Утім рашисти повернули під Бахмут вагнерівців і відновили контрнаступи на Кліщіївку. Наразі марно. Як наслідок – керівництво змінило генерал-лейтенанта Сичова, який керував цією ділянкою фронту. По нього приїхали хлопці у чорній формі та вивезли в невідомому напрямку.   

Мапа воєнних дій в РФ: від Смоленська до Сочі

Ударні безпілотники ЗСУ 1 жовтня атакували Смоленський авіазавод, який виробляв ракети Х-59. Достеменно відомо, що в ціль влучили три з чотирьох дронів, а виробничий процес порушений.  

Цього самого дня інші українські дрони вдарили по аеродрому біля Сочі, де була стоянка гвинтокрилів. Ще одного удару ЗСУ завдали поблизу Джанкоя і в Севастополі. В Москві, Білгороді і Брянську лунала тривога, а росіяни заявили, що їхнє ППО збивала безпілотники. Втім вже відомо, що в Білгороді наші безпілотники знищили їхню найсучаснішу систему ППО С-400 "Тріумф".

Удари наших дронів вказують союзникам на те, що ЗСУ й без західних ракет можуть знищувати цілі далеко в російському тилу. Ймовірно, це може пришвидшити надання Україні ракет ATACMS і Taurus.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій. 

Запоріжжя
Крим
Луганщина
ЗСУ
Війна з Росією
Бахмут
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
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