Картини та скульптури покійного співзасновника Microsoft продали за $1,5 млрд
Мистецьку колекцію з картин та скульптур покійного співзасновника Microsoft Пола Аллена продали за рекордні $1,5 мільярда
Про це інформує BBC.
Колекцію співзасновника Microsoft Пола Аллена продали за $1,5 мільярда. Роботи Вінсента Ван Гога, Жоржа Сера, Поля Гогена, Поля Сезанна та Густава Клімта продавали окремо - кожна коштувала понад $100 мільйонів.
Найдорожчим витвором мистецтва стала робота Жоржа-Пʼєра Сера 1888 року. Її продали за $149,2 мільйона.
Робота Сера "Les Poseuses, Ensemble" (зменшена версія) 1888 року отримала найвищу ціну — 149 мільйонів доларів
Серед робіт-рекордсменів були твори - "Сад із кипарисами" Ван Гога, який продали за $117,2 млн, "Материнство II" Ґоґена - за $105,7 млн та "Березовий ліс" Клімта - за $104,6 млн.
За даними аукціонного будинку Christieʼs, це були найбільші мистецькі торги в історії.
Загальна вартість колекції Аллена вже побила рекорд, встановлений на початку 2022 року. Тоді колекцію заможної пари з Нью-Йорка продали за $922 млн.
Картина Поля Сезанна "Монтань Сент-Віктуар" була продана за 138 мільйонів доларів
Картина Гогена Материнство II була продана за 106 мільйонів доларів
Довідково. Пол Аллен заснував Microsoft у 1975 році разом з другом дитинства Біллом Гейтсом. Аллен помер у 2018 році після тривалої боротьби з лімфомою.
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