Картини військової ЗСУ мандрують по світу і розповідають про події в Україні

Про це Ірина розповіла у програмі "Війна і волонтери" з Христиною Парубій на каналі Еспресо.

Ірина у цивільному житті була мисткинею. Торік дівчина вирушила у військо, а її картини про війну мандрують світом і розповідають про події в Україні.

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"На наших картинах немає зображень крові, загиблих, вони проходять цензуру там, де не проходять фотографії, які зображують українські реалії, - розповідає Ірина. - Але ми в описаннях розповідаємо про події, яким присвячена картина. Таким чином люди, читаючи описання, шукають інформацію в мережі інтернет про цю подію. Бували випадки, що за кордоном з картин дізнавалися інформацію, якої у їхніх ЗМІ не показували. Тож ми маємо змогу розповісти світу, що в нас насправді відбувається".

За словами Ірини, картини кілька разів були а Японії. Японці були вражені з того, що відбувається в Україні.

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"До прикладу, у нас є картина, яка присвячена дівчатам з окупованих територій. Розповідає про те, що з ними відбувається в окупації. Проблема зґвалтування вразила іноземців, вони не могли повірити, що таке насправді відбувається в Україні", - підсумувала Ірина.