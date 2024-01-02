Касові збори українських фільмів стали рекордними у 2023 році

Про це вона сказала в коментарі "Укрінформу".

За словами продюсерки анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" Ірини Костюк, українські стрічки ще ніколи не збирати таких кас. У 2023 році вони встановили рекорд.

"Загальний прибуток від українського кіно становить приблизно 300 млн грн, половину з них зібрала "Мавка. Лісова пісня", але інші - це "Люксембург-Люксембург", "Довбуш", "Щедрик", "Памфір" – вони також збирали безпрецедентно великі каси, що спричинило зростання бокс-офісу як в абсолютних цифрах, так і частки українського кіно. За результатами року вона буде на рівні 15-17% у загальному бокс-офісі – такого ще не було в українському кінопрокаті", - поділилась Костюк.

Вона зауважила, що закордонний успіх "Мавки" зробив вихід анімації визначною культурною подією.

"Оскільки одна із місій "Мавки" - культурна дипломатія і вона справді мала безпрецедентний успіх у світі, це робить її для мене особисто і для всієї української культури однією з видатних подій року", - додала продюсерка.

Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"

Український 3D-анімаційний фільм створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Фільм розповідає про кохання Мавки, духа лісу, і Лукаша, селянина-музиканта, а також про їхню боротьбу з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.

Робота над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще 2015 року. Протягом цих років творці змінювали сюжет, дизайн героїв, бюджет і дату прем'єри. Фільм було завершено наприкінці 2022 року. Він отримав державну підтримку в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в понад 98 млн грн. У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкту в 1,9 разу.

Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах відбулась 2 березня. Касові збори за перший вікенд становили 24,9 млн грн, мультфільм подивились майже 190 тисяч глядачів. На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Ще 21 березня повідомляли, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.

Згодом студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, у співпраці з французькою компанією TeamTO оголосила про виробництво 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка". 22 вересня студія Animagrad презентувала цю розробку на Cartoon Forum у Тулузі.