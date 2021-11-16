Катар-2022: які країни вже вийшли на чемпіонат світу з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Збірна Німеччини стала першою європейською збірною, яка гарантувала собі місце на ЧС-2022, це сталось ще 11 жовтня. Слідом за німцями путівку на мундіаль отримала Данія. У Катар також поїдуть Англія, Франція, Хорватія, Бельгія, Швейцарія, Іспанія і Сербія.



Єдиною командою з Південної Америки, яка вже гарантувала собі місце на ЧС-2022, стала збірна Бразилії. Це сталось 11 листопада, після перемоги над Колумбією.



Сенегал, Марокко, Малі, Єгипет - це поки єдині африканські команди, які достроково вийшли на чемпіонат світу-2022.



А от у Північній та Центральній Америці ще немає команд, які гарантовано поїдуть на мундіаль. Те саме в Азії, єдиний вийняток Катар, який є господарем турніру і автоматично потрапив на ЧС.



Чемпіонат світу з футболу у Катарі відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Нагадаємо, 13 листопада у відбірковому матчі суперників збірної України по групі D Фінляндія перемогла у гостях Боснію і Герцеговину та позбавила її шансів на вихід на ЧС-2022.

Також у суботу збірна Франції розгромила Казахстан та вийшла до фінальної частини турніру.

15 листопада у 10-му турі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 збірна Англії розгромно перемогла Сан-Марино.

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